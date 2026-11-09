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Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-0 σετ του ΠΑΟΚ στο κλειστό του Μετς, στο ντέρμπι κορυφής της 4ης αγωνιστικής της Volley League γυναικών και έκανε το 4/4. Οι «πράσινες» παραμένουν αήττητες μαζί με τον Πανιώνιο και οδήγησαν τον Δικέφαλο του Βορρά στην πρώτη φετινή του ήττα.

Το παιχνίδι κράτησε 69 λεπτά και η ομάδα του Αλεσάντρο Κιαπίνι κέρδισε με 25-22, 25-13 και 25-19. Κλειδί για τη νίκη ήταν η πίεση από τη γραμμή του σερβίς και το καλά στημένο μπλοκ, που έβγαλαν τον ΠΑΟΚ εκτός ρυθμού και περιόρισαν τις επιθετικές επιλογές του.

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