Σε αναζήτηση νέου προπονητή για την ανδρική ομάδα βόλεϊ βρίσκεται η διοίκηση του ΤΑΑ ΠΑΟΚ, καθώς όπως έγινε γνωστό τη Δευτέρα (10/11) λύθηκε κοινή συναινέσει η συνεργασία με τον Γιόσκο Μιλενκόσκι.

Η ανακοίνωση του «δικεφάλου» για το «διαζύγιο» με τον 65χρονο προπονητή αναφέρει:

«Το ΤΑΑ ΠΑΟΚ, ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση συνεργασίας με τον μέχρι πρότινος προπονητή της ομάδας, Γιόσκο Μιλενκόσκι. Στην διαδρομή του από το 2022 έως και σήμερα, ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε με τον Γιόσκο Μιλενκόσκι ένα Κύπελλο Ελλάδος και ένα Σούπερ Καπ, και τον ευχαριστεί ιδιαίτερα για τις υπηρεσίες του στην ομάδα μας όλα αυτά τα χρόνια.

Ευχόμαστε στον Γιόσκο Μιλενκόσκι καλή σταδιοδρομία σε ό,τι και αν κάνει στη ζωή του. Την τεχνική καθοδήγηση της ομάδας αναλαμβάνει ο μέχρι πρότινος συνεργάτης του Γιόσκο Μιλενκόσκι, Βαλάντης Μαμαής, επικεφαλής του προπονητικού τιμ για το επόμενο διάστημα».