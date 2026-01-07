Την πρόκριση στους «16» του CEV Cup Ανδρών πανηγύρισε το βράδυ της Τετάρτης ο Ολυμπιακός.

Οι Πειραιώτες ηττήθηκαν με 3-2 σετ στην έδρα της Άπελντορν, ωστόσο πήραν τα δύο σετ που χρειάζονταν για να προκριθούν στη φάση των “32”, καθώς είχαν επικρατήσει με 3-0 στο πρώτο ματς.

Στην επόμενη φάση της διοργάνωσης οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν την τσεχική Καρλοβάρσκο, η οποία απέκλεισε νωρίτερα τον Μίλωνα, πετυχαίνοντας και δεύτερη νίκη κόντρα στην ομάδα της Νέας Σμύρνης.

Τα σετ: 16-25, 24-26, 26-24, 25-12, 16-14

Άπελντοορν (Ρέντμπαντ Στρικβέρντα): Λούνσινγκ 25 (20/41 επ., 4 άσοι, 1 μπλοκ), Μπλουμ 12 (11/17 επ., 1 άσος), Ντε Βάιερ 3 (1/2 επ., 2 μπλοκ), Έμπελαρ 4 (4/9 επ., 33% υπ. – 17% άριστες), Χαρούκ 3 (1/4 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Φαν Ντερ Σαφ 8 (5/18 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ, 52% υπ. – 36% άριστες) / Αλέξοφ (λ., 59% υπ. – 47% άριστες), Φαν Μπλάντελ (λ., 40% υπ. – 30% άριστες), Φαν Ντερ Πουλ 1 (1 άσος), Φαν Λαρ 17 (11/26 επ., 2 άσοι, 4 μπλοκ, 52% υπ. – 29% άριστες), Χέρινξ 4 (2/6 επ., 2 μπλοκ)