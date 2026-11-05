Ο Ολυμπιακός, ήταν θρύλος στην Πορτογαλίας. Βρέθηκε να χάνει 10-7 και 11-9 στο ται μπρέικ, όμως κατάφερε να γυρίσει το σετ «ρωσική ρουλέτα» και να το πάρει με 18-16, κερδίζοντας τον αγώνα με τη Μπενφίκα 3-2 σετ.

Ήταν κυριολεκτικά μια επική νίκη, που έδωσε και την πρόκριση στα κορίτσια του Μπράνκο Κοβάσεβιτς, σε αγώνα που κράτησε περίπου τρείς ώρες! Πρώτες σκόρερ για τον Ολυμπιακό, οι Μπάνιστερ με 32 πόντους και η Μλεΐνκοβα με 15.

Με δύο νίκες επί της Μπενφίκα λοιπόν και μάλιστα με το ίδιο σκορ (σ.σ. και το παιχνίδι που είχε γίνει 27 Οκτωβρίου στο Ρέντη είχε λήξει 3-2 σετ) οι ερυθρόλευκες, πέρασαν στις 32 του Challenge Cup και στον επόμενο γύρο, θα βρουν απέναντί τους την πρωταθλήτρια Ολλανδίας Απόλλο 8.

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