Το πρώτο του «διπλό» στην φετινή Volley League, πανηγύρισε ο ΠΑΟΚ. Στο ντεμπούτο του Βαλάντη Μαμάη, οι Θεσσαλονικείς πέρασαν νικηφόρα με 3-2 σετ από την έδρα του ΟΦΗ, για την 4η αγωνιστική, σημειώνοντας τη δεύτερη νίκη τους στο πρωτάθλημα.

Με την αποψινή νίκη ο ΠΑΟΚ ανέβηκε στους 5 βαθμούς και στην 6η θέση της βαθμολογίας, ενώ ο ΟΦΗ με τον βαθμό που πήρε έμεινε μόνος στην 3η θέση με 7 βαθμούς.

Πριν την έναρξη του αγώνα, η ομάδα του ΟΦΗ, βράβευσε το λίμπερο του ΠΑΟΚ Γιώργο Μιχελάκη, για την προσφορά του στον ΟΦΗ. Τη βράβευση στον Γιώργο Μιχελάκη, έκανε ο Πρόεδρος του ΟΦΗ, Γιάννης Δανδάλης, με ένα μπουκέτο λουλούδια και αναμνηστικά του ΟΦΗ.

Τα σετ: 2-3 (25-18, 20-25, 25-18, 24-26, 09-15) σε 128′

ΟΦΗ (Γιάννης Καλμαζίδης): Μάκινεν 5 (5/13 επ., 30% υπ. – 10% άριστες), Στρουγκάρεβιτς, Μολίνα 18 (14/28 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ, 61% υπ. – 28% άριστες), Μιχάλοβιτς 19 (18/33 επ., 1 άσσος), Βαϊόπουλος 5 (3/10 επ., 2 μπλοκ), Μίτιτς 10 (5/5 επ., 5 μπλοκ) / Συναδινός (λ, 44% υπ. – 15% άριστες), Ρουμελιωτάκης 5 (5/7 επ., 62% υπ. – 50% άριστες), Καφαντάρης, Σταθέλος 2 (2/3 επ.).

ΠΑΟΚ (Βαλάντης Μαμάης): Κοκκινάκης 11 (10/27 επ., 1 μπλοκ, 64% υπ. – 41% άριστες), Κόλεφ 13 (9/11 επ., 4 μπλοκ), Γαλιώτος 9 (6/9 επ., 3 άσσοι), Ερνάντες 27 (24/46 επ., 3 άσσοι), Μούχλιας 4 (4/10 επ., 55% υπ. – 21% άριστες), Κάρτεφ 8 (7/12 επ., 1 μπλοκ) / Μιχελάκης (λ, 53% υπ. – 32% άριστες), Παπανικολάου, Τακουρίδης, Καρασαββίδης, Μπόνιας.

Η 4η αγωνιστική για το πρωτάθλημα της Volley League:

Μίλων – Πανιώνιος 3-1 (25-20, 20-25, 25-19, 25-22)

Φοίνικας Σύρου – Φλοίσβος 3-0 (25-22, 25-23, 25-21)

ΑΟΠ Κηφισιάς – Παναθηναϊκός 1-3 (25-21, 17-25, 21-25, 11-25)

Καλαμάτα 80 – Ολυμπιακός 3-2 (21-25, 17-25, 25-23, 25-23, 15-12)

ΟΦΗ – ΠΑΟΚ 2-3 (25-18, 20-25, 25-18, 24-26, 9-15)

Η βαθμολογία (σε 4 αγώνες):

Παναθηναϊκός (12-1) 12

Μίλωνας (12-3) 11

ΟΦΗ (8-6) 7

Φοίνικας Σύρου (6-7) 6

Καλαμάτα 80 (8-8) 6

ΠΑΟΚ (7-8) 5

Ολυμπιακός (5-6) 4 -3αγ.

ΑΟΠ Κηφισιάς (5-10) 3

Πανιώνιος (5-10) 3

Φλοίσβος Π. Φαλήρου (0-9) 0 -3αγ.