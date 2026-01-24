Σε παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψε ο Ολυμπιακός τον εντός έδρας αγώνα του με τον Άρη, με τον οποίο άνοιξε η αυλαία της 15ης αγωνιστικής στην Α1 βόλεϊ Γυναικών.

Οι «ερυθρόλευκες» κυριάρχησαν απόλυτα στο παιχνίδι, και έφτασαν με χαρακτηριστική άνεση στη νίκη με 3-0 σετ στο Κλειστό του Ρέντη, όπου σε τρεις ημέρες (27/1, 19:00) θα δώσουν το κρίσιμο ματς με τη Μιλάνο, για την 5η αγωνιστική των ομίλων του CEV Champions League.

Ο Ολυμπιακός είχε πρώτη σκόρερ την Κούμπουρα με 14 πόντους, ενώ διψήφια ήταν και η Αμπντεραχίμ με 13. Οι παίκτριες του Μπράνκο Κοβάσεβιτς ολοκλήρωσαν το ματς με 10 μπλοκ!

Τα σετ (3-0): 25-17 (24’), 25-17 (25’), 25-15 (25’)

Η διακύμανση:

1ο σετ: 8-2, 16-6, 21-11, 25-17

2ο σετ: 8-4, 16-12, 21-15, 25-17

3ο σετ: 6-8, 16-12, 21-14, 25-15

*Οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 4 άσους, 39 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων και του Άρη από 1 άσο, 30 επιθέσεις, 1 μπλοκ και 17 λάθη αντιπάλων.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπράνκο Κοβάσεβιτς): Εμμανουηλίδου 9 (3/11 επ., 2 άσοι, 4 μπλοκ), Κούμπουρα 14 (12/30 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Τερζόγλου 7 (4/6 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ), Καρκάσες 7 (7/24 επ., 43% υπ. – 19% άριστες), Αμπντεραχίμ 13 (11/19 επ., 2 μπλοκ, 46% υπ. – 15% άριστες), Ντι Ιούλιο 1 (0/1 επ. 1 μπλοκ) / Αρτακιανού (λ, 78% υπ. – 33% άριστες), Καραγιάννη 1 (1/3 επ.), Σαμπάτη (λ), Ηλιουπούλου, Οικονομίδου (0/3 επ.), Ραζακιά 1 (1/1 επ.)

Άρης (Χρήστος Πάτρας): Όλους 5 (5/21 επ., 67% υπ.-52% άριστες), Πολυνοπούλου 4 (4/12 επ.), Μερτέκη 6 (6/22 επ., 50% υπ.- 25% άριστες), Ξανθοπούλου 3 (1/4 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Ζαντοροϊνάι 7 (7/21 επ.,), Κοκότη 5 (5/12 επ.) / Ευθυμοπούλου (λ, 33% υπ. – 21% άριστες), Τόλιου, Μπαμπαλιού (0/3 επ.), Λαμπριανίδου 2 (2/4 επ.), Αντωνιάδου