Μία πολύ σημαντική μεταγραφή πραγματοποίησε η ομάδα βόλεϊ του Παναθηναϊκού, με την προσθήκη του Ουκρανού διεθνούς, Ντμίτρο Γιάντσουκ.

Ο 26χρονος (ύψος 2 μέτρα) ακραίος εντάσσεται στο πράσρινο ρόστερ αντί του Αντριάν Ατσιομπανιτέι, ο οποίος αποχώρησε πριν καν αγωνιστεί με το «τριφύλλι».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Ντμίτρο Γιάντσουκ στην ανδρική ομάδα βόλεϊ, για την αγωνιστική σεζόν 2025-2026. Σε σημαντική μεταγραφική κίνηση προχώρησε το «τριφύλλι» με την απόκτηση του διεθνή Ουκρανού ακραίου Ντμίτρο Γιάντσουκ στη θέση του Αντριάν Ατσιομπανιτέι.

Ο 26χρονος βολεϊμπολίστας (2.00μ.). είναι βασικό στέλεχος στην Εθνική Ουκρανίας και ολοκλήρωσε το VNL 2025 ως 6ος καλύτερος επιθετικός με 168 πόντους και 5ος καλύτερος σέρβερ με 18 άσους απέναντι σε πανίσχυρες άμυνες.

Παράλληλα, ο Γιάντσουκ προέρχεται από μια σεζόν που αναδείχθηκε MVP στο ουκρανικό πρωτάθλημα.

Αναλυτικά το βιογραφικό του:

2024/25 – 2024/25 Epicentr-Podolyany

2020/21 – 2023/24 SC Prometey Dnipro

2018/19 – 2019/20 Oliurtrans

Σε δήλωση του στο www.pao1908.com ο Γιάντσουκ είπε:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που έγινα αθλητής του Παναθηναϊκού. Είναι μια νέα και ενδιαφέρουσα εμπειρία για μένα και ξέρω ότι αυτή η ομάδα είναι αφοσιωμένη στην επίτευξη των στόχων της.

Θα κάνω το καλύτερο δυνατό για να βοηθήσω την ομάδα μου να επιτύχει τα μέγιστα αποτελέσματα. Θεωρώ ότι οι φίλαθλοι του συλλόγου ενισχύουν σημαντικά την προσπάθειά της οπότε ας πάμε όλοι μαζί για να πετύχουμε τους στόχους μας».