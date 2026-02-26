Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 3-1 σετ του ΠΑΟΚ στο Μετς και εξασφάλισε την πρόκριση στο Allwyn Final Four του Κυπέλλου βόλεϊ ανδρών, όπου θα αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ. Στον άλλο ημιτελικό θα κοντραριστούν Φλοίσβος και Πανιώνιος.

Οι «πράσινοι» πήραν… ρεβάνς για τις δύο φετινές ήττες από τον «Δικέφαλο» στη Volley League και έδειξαν μεγαλύτερη σταθερότητα στα κρίσιμα σημεία. Το πρώτο σετ ήταν ισορροπημένο, με τον Παναθηναϊκό να εκμεταλλεύεται τα set balls και να κάνει το 1-0 (25-21). Ο ΠΑΟΚ αντέδρασε στο δεύτερο, προηγήθηκε στα καθοριστικά σημεία και με 23-25 έφερε το ματς στα ίσια.

