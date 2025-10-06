Στο Κόσοβο βρίσκεται από την Κυριακή 5 Οκτωβρίου η γυναικεία ομάδα της ΑΕΚ, η οποία μπαίνει στη μάχη του Βαλκανικού κυπέλλου.

Ο νικητής της διοργάνωσης θα πάρει το εισιτήριο για το Challenge Cup και μαζί με την Ένωση συμμετέχουν η διοργανώτρια KV Drita, η Fit Fun Volley από τη Βόρεια Μακεδονία και η Herceg Novi από το Μαυροβούνιο.

Ο Τούρκος τεχνικός της ομάδας, Ντεχρί Τζαν Ντεχριόγλου, δήλωσε: «Είμαστε χαρούμενοι που επιτέλους ήρθαν τα επίσημα παιχνίδια. Θα αγωνιζόμαστε κάθε μέρα για 3 μέρες, επομένως θα είναι ένα δύσκολο τουρνουά σίγουρα. Φυσικά, ο στόχος μας είναι ένας: να κερδίσουμε το τουρνουά».

Η κεντρική της Ένωσης Αγγελική Καββαδία με τη σειρά της τόνισε: «Η εκπλήρωση των φετινών στόχων μας ξεκινάει αύριο. Η ομάδα, έχοντας ξεκινήσει από νωρίς την προετοιμασία, έχει δουλέψει σκληρά σε όλα τα επίπεδα. Υπάρχει εξαιρετικό κλίμα και αγωνιστική διάθεση και ανυπομονούμε να δείξουμε στο γήπεδο όσα έχουμε χτίσει αυτό το διάστημα. Ξέρουμε πως οι αγώνες αυτοί θα είναι απαιτητικοί, αλλά έχουμε πίστη στις δυνατότητές μας και θέλουμε να παρουσιαστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα και να επιστρέψουμε με την πρόκριση».