Επαναπατρίζεται για λογαριασμό του Ολυμπιακού ο Λάμπρος Πιτακούδης, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με τους «ερυθρόλευκους» και εντάσσεται στην ομάδα βόλεϊ του συλλόγου.

Ο 23χρονος κεντρικός (2,02μ.) ξεκίνησε την καριέρα του στον Εθνικό Αλεξανδρούπολης, αλλά από το 2020 πήρε το δρόμο της… ξενιτιάς, αγωνιζόμενος διαδοχικά στη σλοβενική Σοστάνι, την αυστριακή Ζαντρούγκα και τα δύο τελευταία χρόνια στο Βέλγιο, στην Αλστ και στη Λέουβεν, με την οποία έφτασε στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος.

Τη σεζόν 2024-25 είχε σε 30 ματς (112 σετ) στο βελγικό πρωτάθλημα, 197 πόντους (139 από επίθεση, με ποσοστό αποτελεσματικότητας 62,3%, 17 άσσους και 41 μπλοκ). Παράλληλα, αποτελεί βασικό στέλεχος της εθνικής ομάδας, με την οποία κατέκτησε πρόσφατα την τέταρτη θέση στο Final-4 του European Golden League.

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που επιστρέφω στην Ελλάδα, μετά από χρόνια, ειδικά για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα και ξέρω ότι θα έχουμε ακόμη μεγαλύτερους στόχους τη νέα σεζόν. Δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια, αλλά εύχομαι να έχουμε μια υγιή σεζόν, χωρίς τραυματισμούς, με επιτυχίες και τον κόσμο του Ολυμπιακού δίπλα μας στο γήπεδο», δήλωσε ο Πιτακούδης στην ιστοσελίδα του ερασιτέχνη Ολυμπιακού.