Με την απόκτηση του Βαγγέλη Βαϊόπουλου ενισχύθηκε η ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού, καθώς τη Δευτέρα οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν τον 29χρονο κεντρικό.

Ο Έλληνας άσος, ο οποίος μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στον ΟΦΗ, θα φορέσει για δεύτερη φορά την ερυθρόλευκη φανέλα, καθώς είχε παίξει στον σύλλογο και τη σεζόν 2023-24.

Η ανακοίνωση:

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Βαγγέλη Βαϊόπουλο. Ο 29χρονος κεντρικός (1/1/1997, 2,03μ.) υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και επιστρέφει στο ρόστερ της ομάδας βόλεϊ Ανδρών του συλλόγου.

Είναι η δεύτερη «θητεία» του Βαγγέλη Βαϊόπουλου στον Θρύλο, μετά τη σεζόν 2023-24. Στο πρώτο μισό της φετινής σεζόν, αγωνίστηκε στον ΟΦΗ, ενώ πέρυσι, φόρεσε τη φανέλα του Φοίνικα Σύρου.

Η δήλωση του Βαγγέλη Βαϊόπουλου: «Θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση του Ολυμπιακού και τον προπονητή Αντώνη Βούρδερη, που μου δίνουν την ευκαιρία να επιστρέψω στην ομάδα μετά από σχεδόν δυόμισι χρόνια. Γνωρίζω πολύ καλά από την τελευταία μου θητεία τι εστί Ολυμπιακός και ποιοι είναι οι στόχοι και για αυτό ήρθα εδώ, για να βοηθήσω στην υλοποίησή τους. Θέλω, επίσης, να ευχηθώ καλή συνέχεια στην πρώην μου ομάδα τον ΟΦΗ. Τα λέμε σύντομα στο γήπεδο».

Προηγούμενες ομάδες:

2025 ΟΦΗ

2024-25 ΑΟ Φοίνικας Σύρου

2023-24 Ολυμπιακός

2021-23 ΟΦΗ

2020-21 Union Raiffeisen Waldviertel (Αυστρία)

2019-20 Kecskeneti RC (Ουγγαρία)

2016-19 ΣΠΑΚ

2014-16 Ασκληπιός Τρικάλων