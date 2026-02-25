Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε δύο σετ επί του Πανιωνίου στον δεύτερο μεταξύ τους ημιτελικό και εξασφάλισε την πρόκρισή του στον τελικό του CEV Challenge Cup γυναικών, πριν καν ολοκληρωθεί η αναμέτρηση στο «Ανδρέας Βαρίκας».

Αυτή θα είναι η τρίτη φορά που οι «πράσινες» θα διεκδικήσουν ευρωπαϊκό τρόπαιο. Η πρώτη ήταν το 2000, όταν ηττήθηκαν στον τελικό του CEV Cup από την Περούτζια (3-0), και η δεύτερη το 2009, στο φάιναλ φορ του Challenge Cup, με αντίπαλο τη Βίνι Μοντεσκιάβο Γέζι, γνωρίζοντας ξανά την ήττα με 3-0.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr