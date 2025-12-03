Ρεβάνς για την ήττα στο πρωτάθλημα της Volley League, μέσα στο κλειστό «Μελίνα Μερκούρη», από τον Παναθηναϊκό (0-3), πήρε ο Ολυμπιακός, αυτή την φορά στο πλαίσιο της ημιτελικής φάσης του League Cup «Νίκος Σαμαράς».

Παρότι οι «πράσινοι» πήραν το πρώτο σετ με 25-21, στη συνέχεια οι «ερυθρόλευκοι» κυριάρχησαν στο φιλέ με αποτέλεσμα να πάρουν τρία σερι σετ με 25-20, 25-20, 25-17, να επικρατήσουν με 3-1 και να πάρουν το πρώτο «εισιτήριο» για τον μεγάλο τελικό του θεσμού, που είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί το απόγευμα της Παρασκευής (5/12) στο «Ανδρέας Βαρίκας».

Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε σε μπλοκ και σερβίς, είχε σε μεγάλη ημέρα τους Λινάρδο και Φρομ και πήρε το «αιώνιο» ντέρμπι στο «Σοφία Μπεφόν» και το «εισιτήριο» για τον καταληκτικό αγώνα του θεσμού, όπου σε δύο 24ωρα θα διεκδικήσει τον 8ο τίτλο του.

Ο Ολυμπιακός μπήκε με προβάδισμα 7-4 και μέχρι 12-11 είχε τον έλεγχο, όμως, ο Παναθηναϊκό σταδιακά πήρε τον έλεγχο με το σερβίς πήρε σερί 3-0 για το 12-14. Από εκείνο το σημείο ο Παναθηναϊκός κράτησε το προβάδισμα, έδειχνε να πατάει καλύτερα και είχε συνέχεια το προβάδισμα με 14-17 και αργότερα με 17-23. Οι «ερυθρόλευκοι» μείωσαν 21-24 και οι πράσινοι με χαμένο σερβίς του Ολυμπιακού έκανε το 21-25.

Από εκεί και πέρα το σκηνικό του αγώνα αλλάζει άρδην. Ο Ολυμπιακός πήρε σταδιακά τα ηνία του αγώνα με μπροστάρη τον Ατανασίγιεβιτς αρχικά από το σερβίς και μετά από την επίθεση. Τον ακολούθησε ο Φρομ αλλά και ο Λινάρδος με τον Τζούριτς που κυριάρχησαν στο κέντρο και ο Ολυμπιακός ξέφυγε 7-4 και αργότερα με 11-6 και 13-7. Οι πράσινοι κατέρρευσαν στην υποδοχή, ήταν άνευροι και έκαναν διαδοχικά λάθη. Ο Ολυμπιακός διατήρησε το +6 (19-13) και το σετ έκλεισε άνετα με 25-20 για το 1-1 σετ.

Ο Ολυμπιακός συνέχισε στον ίδιο ρυθμό στο σερβίς βγάζοντας νοκ άουτ την υποδοχή του Παναθηναϊκού. Προηγήθηκε και στο 3ο σετ 11-6 και με +7 (19-12) στη μέγιστη τιμή. Ο Παναθηναϊκός με σερί 3-0 μείωσε 19-15 και αργότερα με 20-18 κι εκεί έγινε η φάση του σετ.

Μετά από καλές εκατέρωθεν άμυνες η μπάλα έφτασε στον Βουλκίδη ο οποίος αντί να κάνει πάσα σε συμπαίκτη του για νια μειώσει στον πόντο, έστρωσε τη μπάλα στο τερέν του Ολυμπιακού και ο Λινάρδος από το «πέναλτι» έκανε το 21-18. Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός πέταξε λευκή πετσέτα στο σετ και ο Ολυμπιακός με τον Τζούριτς να κυριαρχεί έκανε το 25-20.

Μεγάλη μάχη έγινε στο 4ο σετ με τον Ολυμπιακό ωστόσο να εμπνέει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο παιχνίδι του, να κερδίζει πιο εύκολα τους πόντους απέναντι στον Παναθηναϊκό που επιζητούσε μάταια να βρει διαδρόμους στο σερβίς.

Ο Ολυμπιακός με σταθερή πίεση στο σερβίς ξέφυγε 8-6 μετά από τη φάση του αγώνα που κατέληξε στον Ολυμπιακό μετά από τσάλεντζ ρέφερι που δικαίωσε για πράσινο φιλέ. Με δύο άσσους του Λινάρδου ο Ολυμπιακός προηγήθηκε 11-7 και από εκεί και πέρα όλα πήραν το δρόμο τους.

Η υποδοχή του Παναθηναϊκού συνέχισε να μπάζει νερά, ο Ολυμπιακός είχε σταθερό προβάδισμα, κυριάρχησε στο φιλέ με τον Τζούριτς και εκτόξευσε τη διαφορά στο +7 (22-15). Με μπλοκ του Τζούριτς έκανε το 23-16, ο Φρομ μετά από εκπληκτική φάση έκανε το 24-16 και μετά από λάθος των πρασίνων έγινε το τελικό 25-17 και το 3-1 σετ.

Τα σετ: 21-25, 25-20, 25-20, 25-17.