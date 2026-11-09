Ο ΑΟΠ Κηφισιάς έβαλε τέλος στο αήττητο σερί του Φοίνικα Σύρου, επικρατώντας με 3-1 σετ (25-19, 25-20, 21-25, 30-28) στο Ζηρίνειο, για την 3η αγωνιστική της Volley League.

Η αναμέτρηση κρίθηκε σε ένα συγκλονιστικό τέταρτο σετ, διάρκειας 58 πόντων. Η Κηφισιά έφτασε τους 4 βαθμούς, ενώ ο Φοίνικας παρέμεινε στους 6. Πολυτιμότερος του αγώνα και πρώτος σκόρερ με 29 πόντους αναδείχτηκε ο Ρώσος Ευγκένι Μπάνοφ, ενώ εξαιρετική εμφάνιση έκαναν και οι Μολίνα, Στάνκοφ.

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