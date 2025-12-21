Το 8 στα 8 στο ξεκίνημα της Volleyleague έκανε απόψε ο Μίλωνας στη Νέα Σμύρνη, όπου επικράτησε με 3-0 του Φοίνικα Σύρου κι εξακολουθεί να απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής της Α1 βόλεϊ ανδρών.

Άνετη επικράτηση και για την Καλαμάτα, με 3-0, επί της Κηφισιάς.

Η 8η αγωνιστική:

ΟΦΗ – Ολυμπιακός 1-3 (16-25, 17-25, 28-26, 21-25

Πανιώνιος – Παναθηναϊκός 2-3 (40-38, 25-18, 15-25, 22-25, 7-15)

ΠΑΟΚ – Φλοίσβος 3-1 (25-18, 25-17, 19-25, 26-24)

Καλαμάτα 80 – Κηφισιά 3-0 (25-19, 25-22, 26-24)

Μίλων – Φοίνικας Σύρου 3-0 (25-13, 25-23, 25-21)

Βαθμολογία (σε 8 αγώνες)

Μίλωνας (24-6) 22

Παναθηναϊκός (21-10) 18

ΠΑΟΚ (19-11) 16

Ολυμπιακός (19-12) 16

ΟΦΗ (16-15) 12

Καλαμάτα 80 (14-14) 12

Φοίνικας Σύρου (9-16) 9

Πανιώνιος (12-19) 8

Φλοίσβος Π. Φαλήρου (7-21) 4

ΑΟΠ Κηφισιάς (5-22) 3