Τη λύση συνεργασίας με οκτώ αθλητές ανακοίνωσε το ΤΑΑ Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου, που «γκρεμίζει» πριν… χτίσει τη νέα ομάδα εν όψει της έναρξης της Volley League Ανδρών 2026-27.
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Τη λύση συνεργασίας με οκτώ αθλητές ανακοίνωσε το ΤΑΑ Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου, που «γκρεμίζει» πριν… χτίσει τη νέα ομάδα εν όψει της έναρξης της Volley League Ανδρών 2026-27.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
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