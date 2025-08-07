Άσχημα τα νέα για τον Ραφαήλ Κουμεντάκη, καθώς του επεβλήθη ποινή αποκλεισμού τεσσάρων ετών από τις αθλητικές δραστηριότητες για χρήση απαγορευμένης ουσίας.

Ο 32χρονος ακραίος του Ολυμπιακού είχε υποβληθεί σε έλεγχο ντόπινγκ στο πλαίσιο των περσινών τελικών της Volley League ανδρών με τον Παναθηναϊκό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Κουμεντάκης διατηρεί το δικαίωμα έφεσης, προκειμένου να διεκδικήσει μείωση της ποινής του.

Η διοίκηση των Πειραιωτών, μετά την ανακοίνωση της ποινής, προχώρησε στη λύση της συνεργασίας της με τον αθλητή και βρίσκεται ήδη σε αναζήτηση αντικαταστάτη του.