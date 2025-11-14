Ο Μίλωνας κέρδισε το πρώτο ντέρμπι της Νέας Σμύρνης στην εφετινή Volley League, καθώς επιβλήθηκε την Παρασκευή του Πανιωνίου με 3-1 για την 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Από το πρώτο σερβίς, το παιχνίδι ξεχώρισε για την υψηλή του ποιότητα: είχε ελάχιστα λάθη, δυνατά σερβίς και εντυπωσιακές άμυνες.

Κορυφαίος σκόρερ για τον Μίλωνα ήταν ο Σκούτεν με 18 πόντους, ενώ οι Χάκα και Θεοδόσης ανέβασαν την ένταση μετά το τρίτο σετ, όταν ο Πανιώνιος πίεσε για να ανατρέψει την κατάσταση.

Οι άμυνες και τα σερβίς της ομάδας του Μίλωνα ήταν καθοριστικά για τη νίκη.

Το παιχνίδι είχε και οικογενειακό χρώμα, καθώς ο Σάκης Ψάρρας επικράτησε του αδελφού του Αργύρη στον πάγκο του Πανιωνίου, στην πρώτη μονομαχία τους σε επίπεδο προπονητών. Η νίκη αυτή έφερε το «4Χ4» για τον Μίλωνα, που απολαμβάνει προσωρινά τη μοναξιά της κορυφής, έχοντας ένα παιχνίδι περισσότερo από τους διεκδικητές της κορυφής.

Τα σετ: 3-1 (25-20, 20-25, 25-19, 25-22)

Συνοπτικά τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής:

Παρασκευή 14 Νοεμβρίου

Μίλων – Πανιώνιος 3-1 (25-20, 20-25, 25-19, 25-22)

Σάββατο 15 Νοεμβρίου

«Δ. Βικέλας» 18:00 Φοίνικας Σύρου – Φλοίσβος (Διαιτητές: Φραγκάκης, Ράντσιου)

Κυριακή 16 Νοεμβρίου

Ζηρίνειο 17:00 ΑΟΠ Κηφισιάς – Παναθηναϊκός (Διαιτητές: Κουτσούλας, Μενεσλής)

Καλαμάτα 20:30 Καλαμάτα 80 – Ολυμπιακός (Διαιτητές: Κυριοπούλου, Κτενάς)

Δευτέρα 17 Νοεμβρίου

Βαρδινογιάννειο Α.Κ. 17:00 ΟΦΗ – ΠΑΟΚ (Διαιτητές: Γεροθόδωρος, Καραπουλάκης)

Η βαθμολογία (σε 3 αγώνες)

ΟΜΑΔΑ ΣΕΤ ΒΑΘΜΟΙ

Μίλωνας 12-3 11 -4αγ.

Παναθηναϊκός 9-0 9

ΟΦΗ 6-3 6

Καλαμάτα 80 5-6 4

ΑΟΠ Κηφισιάς 4-7 3

Ολυμπιακός 3-3 3 -2αγ.

ΠΑΟΚ 4-6 3

Φοίνικας Σύρου 3-7 3

Πανιώνιος 5-10 3 -4αγ.

Φλοίσβος Π. Φαλήρου 0-6 0 -2αγ.