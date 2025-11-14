Ο Μίλωνας κέρδισε το πρώτο ντέρμπι της Νέας Σμύρνης στην εφετινή Volley League, καθώς επιβλήθηκε την Παρασκευή του Πανιωνίου με 3-1 για την 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος.
Από το πρώτο σερβίς, το παιχνίδι ξεχώρισε για την υψηλή του ποιότητα: είχε ελάχιστα λάθη, δυνατά σερβίς και εντυπωσιακές άμυνες.
Κορυφαίος σκόρερ για τον Μίλωνα ήταν ο Σκούτεν με 18 πόντους, ενώ οι Χάκα και Θεοδόσης ανέβασαν την ένταση μετά το τρίτο σετ, όταν ο Πανιώνιος πίεσε για να ανατρέψει την κατάσταση.
Οι άμυνες και τα σερβίς της ομάδας του Μίλωνα ήταν καθοριστικά για τη νίκη.
Το παιχνίδι είχε και οικογενειακό χρώμα, καθώς ο Σάκης Ψάρρας επικράτησε του αδελφού του Αργύρη στον πάγκο του Πανιωνίου, στην πρώτη μονομαχία τους σε επίπεδο προπονητών. Η νίκη αυτή έφερε το «4Χ4» για τον Μίλωνα, που απολαμβάνει προσωρινά τη μοναξιά της κορυφής, έχοντας ένα παιχνίδι περισσότερo από τους διεκδικητές της κορυφής.
Τα σετ: 3-1 (25-20, 20-25, 25-19, 25-22)
Συνοπτικά τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής:
Παρασκευή 14 Νοεμβρίου
Μίλων – Πανιώνιος 3-1 (25-20, 20-25, 25-19, 25-22)
Σάββατο 15 Νοεμβρίου
«Δ. Βικέλας» 18:00 Φοίνικας Σύρου – Φλοίσβος (Διαιτητές: Φραγκάκης, Ράντσιου)
Κυριακή 16 Νοεμβρίου
Ζηρίνειο 17:00 ΑΟΠ Κηφισιάς – Παναθηναϊκός (Διαιτητές: Κουτσούλας, Μενεσλής)
Καλαμάτα 20:30 Καλαμάτα 80 – Ολυμπιακός (Διαιτητές: Κυριοπούλου, Κτενάς)
Δευτέρα 17 Νοεμβρίου
Βαρδινογιάννειο Α.Κ. 17:00 ΟΦΗ – ΠΑΟΚ (Διαιτητές: Γεροθόδωρος, Καραπουλάκης)
Η βαθμολογία (σε 3 αγώνες)
ΟΜΑΔΑ ΣΕΤ ΒΑΘΜΟΙ
Μίλωνας 12-3 11 -4αγ.
Παναθηναϊκός 9-0 9
ΟΦΗ 6-3 6
Καλαμάτα 80 5-6 4
ΑΟΠ Κηφισιάς 4-7 3
Ολυμπιακός 3-3 3 -2αγ.
ΠΑΟΚ 4-6 3
Φοίνικας Σύρου 3-7 3
Πανιώνιος 5-10 3 -4αγ.
Φλοίσβος Π. Φαλήρου 0-6 0 -2αγ.