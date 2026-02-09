Το πρόγραμμα και οι διαιτητές των προημιτελικών του κυπέλλου γυναικών που θα διεξαχθούν την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου οριστηκοποιήθηκαν.

Οι αγώνες είναι νοκ-άουτ και οι νικήτριες ομάδες θα προκριθούν στο Final-4 που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Αθλητικό και Πολιτιστικό Κέντρο Κανήθου «Τάσος Καμπούρης». Οι ημιτελικοί θα γίνουν την Πέμπτη 5 Μαρτίου και ο τελικός το Σάββατο 7 Μαρτίου.

Το πρόγραμμα:

Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου

Γυμναστήριο Ζηρινείου Κηφισιά, 17.00: Ζ.Α.Ο.Ν. – Α.Ο. Θήρας

Διαιτητές: Πρέντζας, Μυλωνάκης, Τσάλεντζ ρέφερι: Κατσούλης, Παρατηρητής: Πολίτης, Επόπτες: Δημόπουλος, Τομαράς, Γραμματεία: Μισιάκα.

Γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη» Ρέντη, 17.30: Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. – Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων

Διαιτητές: Γεωργιάδης, Βουδούρης, Τσάλεντζ ρέφερι: Λιδωρικιώτη, Παρατηρητής: Ανδρονικίδης, Επόπτες: Ανδρέου, Κοκορομύτη, Γραμματεία: Μπίτσικα.

Γυμναστήριο Μετς, 17.30: Παναθηναϊκός Α.Ο. – Π.Α.Ο.Κ. F&U

Διαιτητές: Νικάκης, Γεροθόδωρος, Τσάλεντζ ρέφερι: Ράντσιου, Παρατηρητής διαιτησίας: Γεωργουλέας, Παρατηρητής αγώνα: Καλπακτσόγλου, Επόπτες: Κώτσιας, Γεωργοπούλου, Γραμματεία: Καρατζογλίδου.

Γυμναστήριο «Ανδρέας Βαρίκας» Νέα Σμύρνη, 18.00: Πανιώνιος Betsson – Α.Ε.Κ.

Διαιτητές: Βελώνης, Κουτσούλας, Τσάλεντζ ρέφερι: Μουλά Λ., Παρατηρητής διαιτησίας: Πέρρος, Παρατηρητής αγώνα: Μαυρικίδης, Επόπτες: Νικολάου, Σαμοθράκης, Γραμματεία: Καπουράνη.

Οι ημιτελικοί

Νικητής Παναθηναϊκός Α.Ο. – Π.Α.Ο.Κ. F&U – Νικητής Ζ.Α.Ο.Ν. – Α.Ο. Θήρας

Νικητής Πανιώνιος Betsson – Α.Ε.Κ. – Νικητής Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. – Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων