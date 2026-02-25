Η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης ανακοίνωσε το πρόγραμμα των αγώνων του Final-4 του Κυπέλλου Ελλάδας Γυναικών 2026, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Αθλητικό και Πολιτιστικό Κέντρο Κανήθου «Τάσος Καμπούρης».

Οι ημιτελικοί θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 5 Μαρτίου και ο τελικός θα διεξαχθεί το Σάββατο 7 Μαρτίου, ενώ όλες οι αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Το πρόγραμμα:

Ημιτελικοί (Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026)

Α΄ Ημιτελικός 17.00 (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) ΑΟ Θήρας – ΠΑΟΚ

Β΄ Ημιτελικός 20.00 (EΡΤ2 ΣΠΟΡ) Ολυμπιακός – Πανιώνιος

Τελικός (Σάββατο 7 Μαρτίου 2026)

21.00 (ΕΡΤ2) Νικητής Α΄ ημιτελικού – Νικητής Β΄ Ημιτελικού