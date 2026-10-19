Την εξαιρετική της πορεία στο Βαλκανικό Κύπελλο συνεχίζει η Καλαμάτα, η οποία επικράτησε με 3-0 σετ της Λουμποτένι και έκανε ένα ακόμη βήμα προς την κατάκτηση του τροπαίου και την πρόκριση στο CEV Challenge Cup.

Οι Μεσσήνιοι διατήρησαν τον έλεγχο στα κρίσιμα σημεία και έφτασαν στην επικράτηση με 25-20, 25-13 και 25-20, διευρύνοντας σε 2-0 το νικηφόρο σερί τους στη διοργάνωση.

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