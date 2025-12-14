Ο Μίλωνας διατήρησε το αήττητό του στη Volley League Ανδρών, επικρατώντας 3-2 σετ του Ολυμπιακού στο τάι μπρέικ, στο κλειστό «Μελίνα Μερκούρη», για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Η πρωτοπόρος ομάδα της Νέας Σμύρνης αντέδρασε αποτελεσματικά στην πίεση των γηπεδούχων και «κλείδωσε» τη νίκη στο πέμπτο σετ.

Με το αποτέλεσμα αυτό, ο Μίλωνας συγκέντρωσε 19 βαθμούς και διατηρήθηκε στην κορυφή της βαθμολογίας, ενώ ο Ολυμπιακός έφτασε τους 11 βαθμούς, περιοριζόμενος στην πέμπτη θέση.

Νωρίτερα ο ΠΑΟΚ αναδείχθηκε νικητής στο πρώτο από τα δύο ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής στην Volley League Ανδρών, νικώντας με 3-2 (25-20, 25-22, 21-25, 21-25, 15-13) τον Παναθηναϊκό στο κλειστό του Μετς, ύστερα από συναρπαστικό παιχνίδι.

«Δήμιος» του Παναθηναϊκού ήταν ένας πρώην παίκτης του. Ο Φερνάντο Ερνάντεζ σταμάτησε στους 25 πόντους και ήταν ο πρώτος σκόρερ του αγώνα έχοντας την πολύτιμη συμπαράσταση του Ούρος Κοβάσεβιτς, ο οποίος σταμάτησε στους 16.

Για την ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου, που επέστρεψε από το 0-2 αλλά δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την ανατροπή, ο Ράσμους Νίλσεν μέτρησε 23 πόντους, ο Ντμίτρο Γιάντσουκ 20, ο Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος 15 και ο Πάτρικ Γκάσμαν 14.

Με το σκορ στο 2-2, όλα έμελλε να κριθούν στο τάι μπρέικ. Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε 2-0, ο Παναθηναϊκός προσπέρασε (3-2), αλλά το μπλοκ του Γαλιώτου και ο άσσος του Κοβάσεβιτς έφεραν τον Δικέφαλο στο 8-6 στην αλλαγή τερέν, με τον Κοκκινάκη να γράφει το 10-7.

Το «τριφύλλι» πλησίασε στους δύο πόντους (13-11) με επίθεση του Πρωτοψάλτη και λάθος του Κοβάσεβιτς, ο Βουλκίδης με μπλοκ μείωσε στον πόντο, αλλά το «στοπ» του Τζέντρικ στον φιλέ έδωσε δύο ματς-μπολ στον ΠΑΟΚ (12-14), με τον Κοβάσεβιτς να τελειώνει το παιχνίδι.

Τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής στη Volley League Ανδρών και το υπόλοιπο πρόγραμμα έχουν ως εξής:

Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Φλοίσβος – ΟΦΗ 1-3 (20-25, 35-33, 21-25, 18-25)

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 2-3 (20-25, 22-25, 25-21, 25-21, 13-15)

Ολυμπιακός – Μίλων 2-3 (25-27, 25-22, 25-13, 22-25, 12-15)

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

«Δ. Βικέλας» 17:00 Φοίνικας Σύρου – ΑΟΠ Κηφισιάς (Διαιτητές: Βουδούρης, Πρέντζας)

«Αν. Βαρίκας» 18:00 Πανιώνιος – Καλαμάτα 80 (Διαιτητές: Νικάκης, Φραγκάκης)

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025 (εξ αναβολής, 3η αγωνιστική)

«Σ. Μπεφόν» 17:00 Φλοίσβος – Ολυμπιακός (Διαιτητές: Βουδούρης, Γεωργιάδης Στ.)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)

ΟΜΑΔΑ ΣΕΤ ΒΑΘ.

Μίλωνας 21-6 19 -7αγ.

Παναθηναϊκός 18-8 16 -7αγ.

ΠΑΟΚ 16-10 13 -7αγ.

ΟΦΗ 15-12 12 -7αγ.

Ολυμπιακός 13-9 11

Καλαμάτα 80 11-11 9

Φοίνικας Σύρου 6-13 6

Πανιώνιος 7-16 4

Φλοίσβος Π. Φαλήρου 4-15 3

ΑΟΠ Κηφισιάς 5-16 3