Με νίκες για τις ομάδες που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας, άνοιξε η αυλαία της 9ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Volley league ανδρών. Ο Μίλωνας εξακολουθεί να εντυπωσιάζει και ξεκίνησε το 2026 με νίκη 3-0 επί της Κηφισιάς, που τον διατηρεί μόνο στην κορυφή. Έτσι, διατήρησε τη διαφορά των 4 βαθμών από τον Παναθηναϊκό που νίκησε 3-1 την Καλαμάτα.
Η 9η αγωνιστική της Volley league ανδρών:
Σάββατο 3 Ιανουαρίου
Παναθηναϊκός – Καλαμάτα 3-1 (25-17, 21-25, 25-18, 25-13)
Κηφισιά – Μίλων 0-3 (25-27, 21-25, 19-25)
Κυριακή 4 Ιανουαρίου
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
Δευτέρα 5 Ιανουαρίου
Φλοίσβος – Πανιώνιος
Τετάρτη 14 Ιανουαρίου
Φοίνικας Σύρου – ΟΦΗ
Βαθμολογία (σε 9 αγώνες)
Μίλωνας 27-6 25
Παναθηναϊκός 24-11 21
ΠΑΟΚ 19-11 16 -8αγ.
Ολυμπιακός 19-12 16 -8αγ.
ΟΦΗ 16-15 12 -8αγ.
Καλαμάτα 80 15-17 12
Φοίνικας Σύρου 9-16 9 -8αγ.
Πανιώνιος 12-19 8 -8αγ.
Φλοίσβος 7-21 4 -8αγ.
Κηφισιά 5-25 3