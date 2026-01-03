Με νίκες για τις ομάδες που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας, άνοιξε η αυλαία της 9ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Volley league ανδρών. Ο Μίλωνας εξακολουθεί να εντυπωσιάζει και ξεκίνησε το 2026 με νίκη 3-0 επί της Κηφισιάς, που τον διατηρεί μόνο στην κορυφή. Έτσι, διατήρησε τη διαφορά των 4 βαθμών από τον Παναθηναϊκό που νίκησε 3-1 την Καλαμάτα.

Η 9η αγωνιστική της Volley league ανδρών:

Σάββατο 3 Ιανουαρίου

Παναθηναϊκός – Καλαμάτα 3-1 (25-17, 21-25, 25-18, 25-13)

Κηφισιά – Μίλων 0-3 (25-27, 21-25, 19-25)

Κυριακή 4 Ιανουαρίου

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

Δευτέρα 5 Ιανουαρίου

Φλοίσβος – Πανιώνιος

Τετάρτη 14 Ιανουαρίου

Φοίνικας Σύρου – ΟΦΗ

Βαθμολογία (σε 9 αγώνες)

Μίλωνας 27-6 25

Παναθηναϊκός 24-11 21

ΠΑΟΚ 19-11 16 -8αγ.

Ολυμπιακός 19-12 16 -8αγ.

ΟΦΗ 16-15 12 -8αγ.

Καλαμάτα 80 15-17 12

Φοίνικας Σύρου 9-16 9 -8αγ.

Πανιώνιος 12-19 8 -8αγ.

Φλοίσβος 7-21 4 -8αγ.

Κηφισιά 5-25 3