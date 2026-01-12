Το αήττητο σερί του Μίλωνα δεν… φρέναρε ούτε στην Καλαμάτα, καθώς πέρασε απ’ την έδρα της τοπικής ομάδας με άνετη νίκη 3-0 σετ, στο ματς με το οποίο έπεσε η αυλαία της 10ης αγωνιστικής στην Volley League και παρέμεινε στο +4 απ’ τον δεύτερο Παναθηναϊκό.

 

Τα σετ: 0-3 (16-25, 22-25, 27-29) σε 83′

Α.Ο. Καλαμάτα 80 AFFIDEA (Άκης Χατζηαντωνίου): Κομητούδης 1 (1 άσσος), Μάρκου 20 (16/39 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Λίσον 6 (5/9 επ., 1 μπλοκ), Κοβάσεβιτς 8 (7/17 επ., 1 μπλοκ, 54% υπ. – 38% άριστες), Χόρβαθ 8 (7/20 επ., 1 μπλοκ, 65% υπ. – 40% άριστες), Μανωλάκης 3 (2/7 επ., 1 μπλοκ) / Ντάκουρης (λ, 56% υπ. – 38% άριστες), Καούνης (λ), Δαλακούρας, Παύλου.

Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων (Σάκης Ψάρρας): Θεοδόσης 8 (6/8 επ., 2 μπλοκ), Χερ, Πετρέας 9 (6/9 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Αγκάμεζ 12 (9/24 επ., 3 μπλοκ), Πολουγιάν 16 (10/23 επ., 3 άσσοι, 3 μπλοκ, 46% υπ. – 38% άριστες), Χάκας 6 (5/11 επ., 1 άσσος, 33% υπ. – 21% άριστες) / Βελούδης (λ, 55% υπ. – 45% άριστες), Νανόπουλος 1 (1 μπλοκ).

 

Η 10η αγωνιστική:

Ολυμπιακός – Πανιώνιος 3-1 (31-29, 25-16, 22-25, 25-21)

Φλοίσβος – Παναθηναϊκός 0-3 (15-25, 17-25, 16-25)

Φοίνικας Σύρου – ΠΑΟΚ 2-3 (17-25, 25-22, 21-25, 25-22, 12-15)

ΑΟΠ Κηφισιάς – ΟΦΗ 3-1 (22-25, 25-22, 25-23, 25-19)

Καλαμάτα 80 – Μίλων 0-3 (16-25, 22-25, 27-29)

Βαθμολογία (σε 10 αγώνες)

Μίλωνας (30-6) 28

Παναθηναϊκός (27-11) 24

ΠΑΟΚ (25-15) 20

Ολυμπιακός (24-16) 20

ΟΦΗ (17-18) 12 -9αγ.

Καλαμάτα 80 (15-20) 12

Πανιώνιος (16-23) 11

Φοίνικας Σύρου (11-19) 10 -9αγ.

Κηφισιά (8-26) 6

Φλοίσβος (8-27) 4

