Το αήττητο σερί του Μίλωνα δεν… φρέναρε ούτε στην Καλαμάτα, καθώς πέρασε απ’ την έδρα της τοπικής ομάδας με άνετη νίκη 3-0 σετ, στο ματς με το οποίο έπεσε η αυλαία της 10ης αγωνιστικής στην Volley League και παρέμεινε στο +4 απ’ τον δεύτερο Παναθηναϊκό.
Τα σετ: 0-3 (16-25, 22-25, 27-29) σε 83′
Α.Ο. Καλαμάτα 80 AFFIDEA (Άκης Χατζηαντωνίου): Κομητούδης 1 (1 άσσος), Μάρκου 20 (16/39 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Λίσον 6 (5/9 επ., 1 μπλοκ), Κοβάσεβιτς 8 (7/17 επ., 1 μπλοκ, 54% υπ. – 38% άριστες), Χόρβαθ 8 (7/20 επ., 1 μπλοκ, 65% υπ. – 40% άριστες), Μανωλάκης 3 (2/7 επ., 1 μπλοκ) / Ντάκουρης (λ, 56% υπ. – 38% άριστες), Καούνης (λ), Δαλακούρας, Παύλου.
Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων (Σάκης Ψάρρας): Θεοδόσης 8 (6/8 επ., 2 μπλοκ), Χερ, Πετρέας 9 (6/9 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Αγκάμεζ 12 (9/24 επ., 3 μπλοκ), Πολουγιάν 16 (10/23 επ., 3 άσσοι, 3 μπλοκ, 46% υπ. – 38% άριστες), Χάκας 6 (5/11 επ., 1 άσσος, 33% υπ. – 21% άριστες) / Βελούδης (λ, 55% υπ. – 45% άριστες), Νανόπουλος 1 (1 μπλοκ).
Η 10η αγωνιστική:
Ολυμπιακός – Πανιώνιος 3-1 (31-29, 25-16, 22-25, 25-21)
Φλοίσβος – Παναθηναϊκός 0-3 (15-25, 17-25, 16-25)
Φοίνικας Σύρου – ΠΑΟΚ 2-3 (17-25, 25-22, 21-25, 25-22, 12-15)
ΑΟΠ Κηφισιάς – ΟΦΗ 3-1 (22-25, 25-22, 25-23, 25-19)
Καλαμάτα 80 – Μίλων 0-3 (16-25, 22-25, 27-29)
Βαθμολογία (σε 10 αγώνες)
Μίλωνας (30-6) 28
Παναθηναϊκός (27-11) 24
ΠΑΟΚ (25-15) 20
Ολυμπιακός (24-16) 20
ΟΦΗ (17-18) 12 -9αγ.
Καλαμάτα 80 (15-20) 12
Πανιώνιος (16-23) 11
Φοίνικας Σύρου (11-19) 10 -9αγ.
Κηφισιά (8-26) 6
Φλοίσβος (8-27) 4