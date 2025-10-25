Ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι της 2ης αγωνιστικής στην Α1 Βόλεϊ Γυναικών, καθώς νίκησε τον Πανιώνιο στη Νέα Σμύρνη με 3-2 σετ, έπειτα από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι και «πάτησε» στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Ο Πανιώνιος ξεκίνησε πολύ καλά το πρώτο σετ και με πολύ καθαρά χτυπήματα στην επίθεση έφτασε με άνεση στο 25-17 και στο 1-0. Οι «πράσινες», ωστόσο, έβγαλαν μεγάλη αντίδραση και κατάφεραν να «γυρίσουν» το ματς, κατακτώντας τα δύο επόμενα σετ με 26-24 και 25-19 με πρωταγωνίστρια την Τάνη (που είχε πάρει την θέση της Κωνσταντινίδου), αλλά και την Παπά.

Οι «κυανέρυθρες» έφεραν ξανά το ματς στα ίσα χάρις στην Αλεξάκου, κερδίζοντας εύκολα το τέταρτο σετ με 25-20, όμως στο τάι-μπρέικ ήταν η ώρα της Παπαγεωργίου η οποία «καθάρισε» το σετ και το ματς για τον Παναθηναϊκό, που προηγήθηκε με 8-1!

Τα σετ: 2-3 (25-17, 24-26, 19-25, 25-20, 0-15) σε 126′.

*Οι πόντοι του Πανιωνίου προήλθαν από 2 άσσους, 55 επιθέσεις, 19 μπλοκ και 27 λάθη αντιπάλων, ενώ οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν από 3 άσσους, 59 επιθέσεις, 18 μπλοκ και 23 λάθη αντιπάλων.

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Ντράγκαν Νέσιτς): Ριστίσεβιτς 17 (13/37 επ., 4 μπλοκ, 48% υπ.-25% άριστες), Νομικού 11 (4/8 επ., 7 μπλοκ), Κοβαλέφσκα 2 (2 μπλοκ), Ατανασίεβιτς 23 (19/45 επ., 4 μπλοκ, 48% υπ.-26% άριστες), Ραχίμοβα 4 (2/25 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Ζακχαίου 6 (5/11 επ., 1 μπλοκ), / Ξανθοπούλου (λ, 62% υπ.-29% άριστες), Αλεξάκου 9 (9/18 επ.), Λαμπρούση 4 (1/5 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αλεσάντρο Κιαπίνι): Γουάιτ 19 (17/43 επ., 2 μπλοκ, 48% υπ.-25% άριστες), Μπένετ 3 (1/13 επ., 2 μπλοκ), Κωνσταντινίδου 1 (1/2 επ.), Σάμανταν 18 (15/25 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Παπαγεωργίου 14 (4/16 επ., 8 μπλοκ), Λαμπκόφσκα 21 (18/48 επ., 3 μπλοκ, 44% υπ.-22% άριστες) / Αντωνακάκη (λ, 47% υπ.-32% άριστες), Ρόγκα (λ), Τάνη 2 (1/2 επ., 1 μπλοκ), Ράπτη, Παπά 2 (2/14 επ.).

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής στην Α1 Βόλεϊ Γυναικών:

Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Πανιώνιος – Παναθηναϊκός 2-3 (25-17, 24-26, 19-25, 25-20, 10-15)

Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

«Αν. Φώτσης» 18:00 Ηλυσιακός – ΑΕΚ (Διαιτητές: Μιχαήλογλου, Μεταξά)

«Κρ. Πέρσης» 18:00 Μίλων – ΑΟ Θήρας (Διαιτητές: Πρέντζας, Αντωνόπουλος)

Μαρκόπουλο 18:00 Μαρκόπουλο – Ολυμπιακός (Διαιτητές: Μουλά Ειρ., Παπαθανασίου)

Ζηρίνειο 18:30 ΖΑΟΝ – Θέτις (Διαιτητές: Οικονόμου Β., Μάλφας

Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

Μίκρα 19:30 Άρης – ΠΑΟΚ (Διαιτητές: Δανιηλίδου, Δημητρίου)

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΟΜΑΔΑ ΣΕΤ ΒΑΘ.

Παναθηναϊκός 6-2 5

Πανιώνιος 5-4 4

ΖΑΟΝ 3-0 3

Ολυμπιακός 3-1 3

Μίλωνας 3-2 2

Μαρκόπουλο 3-2 2

ΠΑΟΚ 2-3 1

ΑΟ Θήρας 2-3 1

ΑΕΚ 1-3 0

Θέτις Βούλας 1-3 0

Ηλυσιακός 0-3 0

Άρης 0-3 0

ΑΛ.Π.