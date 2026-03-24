Η Γιοβάνα Στεβάνοβιτς αναδείχθηκε MVP της 21ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Volley League Γυναικών.

Η Σέρβα κεντρική του Ολυμπιακού οδήγησε την ομάδα της στη νίκη με 3-2 σετ επί του ΑΟ Θήρας, με την οποία σφράγισε η ομάδα του Πειραιά τη δεύτερη θέση στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος. Οι 14 πόντοι της προήλθαν από 10/16 επιθέσεις, 1 άσσο και 3 μπλοκ, ενώ με τα σερβίς της ο Ολυμπιακός έκανε το σερί 5-0 στο τάι μπρέικ και το 10-11 έγινε 15-11. Μάλιστα ο τελευταίος πόντος του αγώνα ήταν με δικό της άσσο.

Η Στεβάνοβιτς γεννήθηκε στις 30 Ιουνίου του 1992 στη Σερβία. Στο παλμαρέ της μεταξύ άλλων έχει ένα Τσάμπιονς Λιγκ (2016), ένα παγκόσμιο Πρωτάθλημα Συλλόγων (2024), ενώ με την Εθνική Σερβίας έχει πανηγυρίσει δύο παγκόσμια πρωταθλήματα (2018, 2022) και ένα Πρωτάθλημα Ευρώπης (2017).

«Είμαι πολύ χαρούμενη για αυτό το βραβείο. Το ατομικό βραβείο είναι σημαντικό, επειδή αποτελεί απόδειξη ότι κάνεις καλή δουλειά για εσένα και την ομάδα σου. Ωστόσο, τώρα, ξεκινάει το πιο σημαντικό κομμάτι της σεζόν, τα πλέι οφ. Έχουμε πολύ καλή απόδοση, αλλά και πολλά προβλήματα και δύσκολες καταστάσεις, αυτή τη σεζόν. Ελπίζω ότι θα δώσουμε το μέγιστο δυνατό, σωματικά και ψυχικά, για να πιέσουμε τους εαυτούς μας και να τελειώσουμε με καλό τρόπο αυτή τη σεζόν. Παίζουμε όλη τη σεζόν για αυτή τη στιγμή, είμαι τόσο ενθουσιασμένη, και ανυπομονώ να ξεκινήσουμε», δήλωσε η Γιοβάνοβιτς.

Η κορυφαία επτάδα της 21ης αγωνιστικής

Διαγώνια: Τάρα Τάουμπνερ (ΠΑΟΚ)

Πασαδόρος: Κατερίνα Βάλκοβα (AEK)

Ακραίες: Βερόνικα Όλουοχ (Άρης), Ελίτσα Βασίλεβα-Ατανασίγεβιτς (Πανιώνιος)

Κεντρικές: Μαρκέλλα Παπαγεωργίου (Παναθηναϊκός), Γιοβάνα Στεβάνοβιτς (Ολυμπιακός)

Λίμπερο: Μαριαλένα Αρτακιανού (Ολυμπιακός)