Με «καθαρές» νίκες συνέχισαν στο πρωτάθλημα της Volley League γυναικών ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Την ίδια ώρα, ο τρίτος Πανιώνιος επικράτησε 3-2 του τέταρτου ΠΑΟΚ.

Χωρίς να εντυπωσιάσει με την εμφάνισή του, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-1 σετ του Ηλυσιακού στο κλειστό γυμναστήριο «Αντώνης Φώτσης» και επέκτεινε το σερί νικών του για 14ο αγώνα. Ο Ηλυσιακός που αγωνίστηκε με μόλις μία ξένη, την Μίσλινα Κίλιτς με εξαίρεση το δεύτερο σετ ήταν σε όλα τα σετ κοντά στο σκορ και λίγο έλειψε να στείλει τον αγώνα στο τάι μπρέικ.

Το τριφύλλι πλέον θα προετοιμαστεί για τον αγώνα κυπέλλου με τις Αμαζόνες στην Νέα Ερυθραία και ο Ηλυσιακός θα υποδεχτεί τον Μίλωνα για τη φάση των «16» του θεσμού.

Παράλληλα, την έκτη συνεχόμενη και 12η συνολικά νίκη του πανηγύρισε ο Ολυμπιακός που πέρασε νικηφόρα από τη Νέα Σμύρνη κόντρα στον μαχητικό Μίλωνα.

Ύστερα από ένα συναρπαστικό παιχνίδι διάρκειας 2,5 ωρών, ο Πανιώνιος νίκησε 3-2 τον ΠΑΟΚ στο κατάμεστο «Ανδρέας Βαρίκας» και σημείωσε τη 10η νίκη του σε 14 αγώνες στην Volley League Γυναικών.

Οι κυανέρυθρες έφτασαν τους 30 βαθμούς και πάτησαν γερά στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, ενώ ο Δικέφαλος έχει 25 πόντους και είναι τέταρτος, στο +1 από ΑΟ Θήρας και ΖΑΟΝ, αλλά η ομάδα της Σαντορίνης έχει αγώνα λιγότερο.

Ο Πανιώνιος πλέον στρέφει το ενδιαφέρον του για τον αγώνα κυπέλλου με τη Θέτιδα στη Βούλα και ο ΠΑΟΚ θα παίξει στο κλειστό της Μίκρας με τον Άρη.

Η 14η αγωνιστική:

ΖΑΟΝ – ΑΕΚ 3-2 (20-25, 25-16, 27-25, 19-25, 16-14)

Άρης – ΑΟ Θήρας 1-3 (25-22, 21-25, 16-25, 24-26)

Μαρκόπουλο – Θέτις 3-2 (25-20, 20-25, 20-25, 25-17, 15-13)

Ηλυσιακός – Παναθηναϊκός 1-3 (20-25, 09-25, 25-23, 25-27)

Πανιώνιος – ΠΑΟΚ 3-2 (25-23, 25-27, 26-28, 25-17, 15-12)

Μίλων – Ολυμπιακός 0-3 (16-25, 19-25, 20-25)

Η βαθμολογία (σε 14 αγώνες)

Παναθηναϊκός (42-11) 38

Ολυμπιακός (39-13) 36

Πανιώνιος (35-19) 30

ΠΑΟΚ (31-23) 25

ΖΑΟΝ (29-26) 24

ΑΟ Θήρας (31-21) 24 -13αγ.

ΑΕΚ (29-25) 22

Θέτις Βούλας (26-36) 15

Μίλωνας (17-32) 12 -13αγ.

Μαρκόπουλο (17-37) 10

Άρης (10-37) 7

Ηλυσιακός (12-38) 6