Η ομάδα βόλεϊ του Παναθηναϊκού συνεχίζει το «απόλυτο» νικών στην Α1 Γυναικών, σημειώνοντας τη 10η νίκη της σε ισάριθμους αγώνες. Αυτή τη φορά οι «πράσινες» νίκησαν εύκολα το Μαρκόπουλο με 3-0 σετ και αύξησαν τη διαφορά τους απ’ τον δεύτερο Ολυμπιακό, που «έχασε» βαθμό στον αγώνα με τον ΑΟ Θήρας.

Η 10η αγωνιστική:

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου

ΖΑΟΝ – Πανιώνιος 0-3 (14-25, 25-27, 19-25)

Παναθηναϊκός – Μαρκόπουλο 3-0 (25-18, 25-21, 25-18)

ΠΑΟΚ – Θέτις 3-2 (24-26, 25-19, 25-19, 21-25, 15-13)

Ηλυσιακός – Άρης 1-3 (11-25, 18-25, 25-22, 23-25)

ΑΟ Θήρας – Ολυμπιακός 2-3 (21-25, 22-25, 25-17, 25-22, 12-15)

ΑΕΚ – Μίλων 3-0 (25-18, 25-14, 25-17)

Η βαθμολογία (σε 10 αγώνες)

Παναθηναϊκός (30-8) 27

Ολυμπιακός (27-11) 24

Πανιώνιος (24-13) 21

ΖΑΟΝ (20-18) 18

ΑΟ Θήρας (22-17) 16

ΠΑΟΚ (20-20) 15

ΑΕΚ (20-18) 15

Μίλωνας (17-23) 12

Θέτις Βούλας (18-25) 11

Μαρκόπουλο (13-26) 8

Ηλυσιακός (9-25) 7

Άρης (10-26) 6