Η ομάδα βόλεϊ του Παναθηναϊκού συνεχίζει το «απόλυτο» νικών στην Α1 Γυναικών, σημειώνοντας τη 10η νίκη της σε ισάριθμους αγώνες. Αυτή τη φορά οι «πράσινες» νίκησαν εύκολα το Μαρκόπουλο με 3-0 σετ και αύξησαν τη διαφορά τους απ’ τον δεύτερο Ολυμπιακό, που «έχασε» βαθμό στον αγώνα με τον ΑΟ Θήρας.
Η 10η αγωνιστική:
Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου
ΖΑΟΝ – Πανιώνιος 0-3 (14-25, 25-27, 19-25)
Παναθηναϊκός – Μαρκόπουλο 3-0 (25-18, 25-21, 25-18)
ΠΑΟΚ – Θέτις 3-2 (24-26, 25-19, 25-19, 21-25, 15-13)
Ηλυσιακός – Άρης 1-3 (11-25, 18-25, 25-22, 23-25)
ΑΟ Θήρας – Ολυμπιακός 2-3 (21-25, 22-25, 25-17, 25-22, 12-15)
ΑΕΚ – Μίλων 3-0 (25-18, 25-14, 25-17)
Η βαθμολογία (σε 10 αγώνες)
Παναθηναϊκός (30-8) 27
Ολυμπιακός (27-11) 24
Πανιώνιος (24-13) 21
ΖΑΟΝ (20-18) 18
ΑΟ Θήρας (22-17) 16
ΠΑΟΚ (20-20) 15
ΑΕΚ (20-18) 15
Μίλωνας (17-23) 12
Θέτις Βούλας (18-25) 11
Μαρκόπουλο (13-26) 8
Ηλυσιακός (9-25) 7
Άρης (10-26) 6