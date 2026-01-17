Το Μαρκόπουλο επέστρεψε στις νίκες μετά από οκτώ συνεχόμενες ήττες, επικρατώντας της Θέτιδας με 3-2 σετ στα Μεσόγεια.

Η ομάδα του Γιώργου Ρούση που είχε πολλές ατυχίες και προβλήματα στον πρώτο γύρο πανηγύρισε νίκη μετά τις 16 Νοεμβρίου 2025 και την 5η αγωνιστική. Η ομάδα των Μεσογείων με το δίποντο έφτασε τους 10 βαθμούς, είναι στο +3 από τον 11ο Άρη και στο -2 από τον 9ο Μίλωνα αλλά με δύο αγώνες περισσότερους. Και οι πέντε φετινές νίκες του Μαρκόπουλου είναι στο τάι μπρέικ.

Η Θέτιδα γνώρισε την έκτη ήττα της σε τάι μπρέικ και δέκατη συνολικά στο πρωτάθλημα. Η ομάδα της Βούλας στους 14 αγώνες που έχει δώσει φέτος, οι 9 κρίθηκαν στα πέντε σετ.

Η Βικτόρια Λόχμαντσουκ με 26 πόντους με μόλις 4 λάθη ηγήθηκε του Μαρκόπουλο, με την Κλόε Γουόκερ να κάνει σπουδαία δουλειά με 15 πόντους με 7 μπλοκ. Διψήφιες ήταν και η Άννα Σπανού με την Βιτάλια Μάρμεν που πέτυχαν από 14 πόντους.

Για τη Θέτιδα η Γεωργία Σταυρινίδη για άλλον έναν αγώνα έκανε ζημιά πάνω στο φιλέ με 7 μπλοκ και 12 πόντους, με την Κωνσταντίνα Βλαχάκη να είναι η κορυφαία με 24 πόντους.

Η 14η αγωνιστική:

ΖΑΟΝ – ΑΕΚ 3-2 (20-25, 25-16, 27-25, 19-25, 16-14)

Άρης – ΑΟ Θήρας 1-3 (25-22, 21-25, 16-25, 24-26)

Μαρκόπουλο – Θέτις 3-2 (25-20, 20-25, 20-25, 25-17, 15-13)

Ηλυσιακός – Παναθηναϊκός

Πανιώνιος – ΠΑΟΚ

Μίλων – Ολυμπιακός

Η βαθμολογία (σε 13 αγώνες)

Παναθηναϊκός (39-10) 35

Ολυμπιακός (36-13) 33

Πανιώνιος (32-17) 28

ΠΑΟΚ (29-20) 24

ΖΑΟΝ (29-26) 24 -14αγ.

ΑΟ Θήρας (31-21) 24 -13αγ.

ΑΕΚ (29-25) 22 -14αγ.

Θέτις Βούλας (26-36) 15 -14αγ.

Μίλωνας (17-29) 12 -12αγ.

Μαρκόπουλο (17-37) 10 -14αγ.

Άρης (10-37) 7 -14αγ.

Ηλυσιακός (11-35) 6