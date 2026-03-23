Γνωστό έγινε το πρόγραμμα των θέσεων 1-8, καθώς και των play out της Volley League γυναικών μετά από ανακοίνωση της ΕΟΠΕ.
Αναλυτικά, το 1-8:
Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026 – Πρώτος Αγώνας
- Γυμναστήριο Μετς, 17.00: Παναθηναϊκός Α.Ο. – Α.Σ.Π. Θέτις
- Γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη» Ρέντη, 17.00: Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. – Ζ.Α.Ο.Ν.
- Γυμναστήριο ΔΑΠΠΟΣ Σαντορίνης, 19.00: Α.Ο. Θήρας – Π.Α.Ο.Κ. F&U
- Γυμναστήριο «Ανδρέας Βαρίκας», 20.30 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Πανιώνιος Betsson – Α.Ε.Κ.
Σάββατο 28 Μαρτίου 2026 – Δεύτερος Αγώνας
- Γυμναστήριο Ολυμπιακού Χωριού, 19.00: Α.Ε.Κ. – Πανιώνιος Betsson
- Γυμναστήριο «Γεώργιος Γεννηματάς» Βούλα, 19.30: Α.Σ.Π. Θέτις – Παναθηναϊκός Α.Ο.
- Γυμναστήριο Μίκρας, 20.30: Π.Α.Ο.Κ. F&U – Α.Ο. Θήρας
Κυριακή 29 Μαρτίου 2026 – Δεύτερος Αγώνας
- Γυμναστήριο Ζηρινείου, 20.30: Ζ.Α.Ο.Ν. – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.
Τετάρτη 1 Απριλίου 2026 – Τρίτος Αγώνας (Αν χρειαστεί)
- Γυμναστήριο Μετς, -: Παναθηναϊκός Α.Ο. – Α.Σ.Π. Θέτις
- Γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη» Ρέντη, -: Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. – Ζ.Α.Ο.Ν.
- Γυμναστήριο «Ανδρέας Βαρίκας», -: Πανιώνιος Betsson – Α.Ε.Κ.
- Γυμναστήριο ΔΑΠΠΟΣ Σαντορίνης, 19.00: Α.Ο. Θήρας – Π.Α.Ο.Κ. F&U
Τα play out:
Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026
- Πρώτος Αγώνας Γυμναστήριο «Κροίσος Πέρσης» Νέα Σμύρνη, 19.00: Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων – Α.Σ. Άρης
Κυριακή 29 Μαρτίου 2026 – Δεύτερος Αγώνας
- Γυμναστήριο Μίκρας, 16.30: Α.Σ. Άρης – Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων
Τετάρτη 1 Απριλίου 2026 – Τρίτος Αγώνας (Αν χρειαστεί)
- Γυμναστήριο «Κροίσος Πέρσης» Νέα Σμύρνη, 21.00: Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων – Α.Σ. Άρης