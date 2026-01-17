O Πανιώνιος νίκησε με 3-0 σετ τον Φοίνικα Σύρου στο ντέρμπι της 11ης αγωνιστικής της Volley League και πλέον του ανοίγει η όρεξη ακόμα και για έξοδο στην Ευρώπη. Με MVP τον Γιώργο Δρογκάρη που μπήκε στον αγώνα στο 12-17 του 2ου σετ και έφερε τα πάνω κάτω ο Πανιώνιος πήρε την 4η νίκη στη Volley League, εκτοξεύτηκε στους 14 βαθμούς, βρίσκεται στην 6η θέση και στο -1 από τον Ο.Φ.Η.

Αντίθετα ο Φοίνικας δεν κατάφερε να πάρει το ένα από τα δύο πρώτα σετ για να μπει στον αγώνα, δεν πήρε κάποιο βαθμό και έμεινε στους 10 βαθμούς γνωρίζοντας την 8η ήττα.

Ο αγώνας ήταν ντέρμπι στα δύο πρώτα σετ και κρίθηκαν στις λεπτομέρειες.

Τα σετ: 3-0 (25-23, 29-27, 25-12) σε 93΄.

Πανιώνιος (Αργύρης Ψάρρας): Μπούσα 19π. (16/23π., 3 μπλοκ), Τιέλ, Μπίσετ 11 (9/11επ., 2 μπλοκ), Αντράντε 9 (9/19επ., 53%υπ. 27%αρ.), Μπαρμπούνης 10 (5/14επ., 2 μπλοκ, 3 άσσοι, 62%υπ., 29%αρ.), Μπάσης 4 (2/3επ., 1 μπλοκ, 1 άσσος) / Γκούζντα (λ. – 69%υπ., 38%αρ.), Δρογκάρης 2 (2 άσσοι), Παλέντζας 2 (2 άσσοι), Κωνσταντινίδης, Χατζηνικολάου, Ντανίλ 1 (1/1επ.).

Α.Ο. Φοίνικας Σύρου (Σνάιντερ Αλεχάντρο): Νεβό 1π. (1 μπλοκ), Μικελούτσι 7 (5/8επ., 2 μπλοκ), Αναγνώστου 4 (2/4επ., 2 άσσοι), Τρούχτσεφ 11 (8/21επ., 2 μπλοκ, 1 άσσος, 71%υπ., 41%αρ.), Κωστόπουλος 5 (4/12επ., 1 μπλοκ, 61%υπ., 11%αρ.), Βαν ντε Ντρις 10 (9/19επ., 1 μπλοκ) / Μπουράκης (λ. – 55%υπ., 9%αρ.), Σαλταφερίδης 2 (2/4επ., 50%υπ., 12%αρ.), Ρουσσόπουλος.

Η 11η αγωνιστική

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 3-0 (25-20, 25-18, 25-20)

ΠΑΟΚ – ΑΟΠ Κηφισιάς 3-1 (25-22, 25-14, 20-25, 25-22)

Πανιώνιος – Φοίνικας Σύρου 3-0 (25-23, 29-27, 25-12)

ΟΦΗ – Μίλων 18/1

Φλοίσβος – Καλαμάτα 80 19/1

Βαθμολογία (σε 11 αγώνες)

Μίλωνας (30-6) 28 -10αγ.

Παναθηναϊκός (30-11) 27

ΠΑΟΚ (28-16) 23

Ολυμπιακός (24-19) 20

ΟΦΗ (20-18) 15 -10αγ.

Πανιώνιος (19-23) 14

Καλαμάτα 80 (15-20) 12 -10αγ.

Φοίνικας Σύρου (11-25) 10

Κηφισιά (8-26) 6

Φλοίσβος (8-27) 4 -10αγ.