Με MVP τον Σβέτοσλαβ Στάνκοφ, η Κηφισιά επικράτησε με 3-1 (25-19,2 5-15, 19-25, 25-23) του Φοίνικα Σύρου στο πρώτο ντέρμπι των πλέι άουτ και πήρε πολύτιμους βαθμούς στην προσπάθεια για παραμονή στη Volley League.

Η ομάδα του Νίκου Ζαλμά εκτοξεύτηκε στους 20 βαθμούς αφήνοντας τον Φοίνικα στους 15 και τον Φλοίσβο στους 14. Ο Φλοίσβος, που είχε ρεπό, ετοιμάζεται για τον ημιτελικό του Κυπέλλου με τον Πανιώνιο την προσεχή Πέμπτη.

Ο αγώνας είχε πάθος, εναλλαγές στο σκορ κι ένταση μετά το τέλος του, αλλά η επέμβαση των ψυχραιμότερων έβαλε τα πράγματα στη θέση τους. Οι Συριανοί διαμαρτυρήθηκαν για λάθος θέσεις που χρεώθηκαν στο 23-23 του 4ου σετ, με την κλασσική καθυστέρηση του αντιπάλου σέρβερ.

Ανεξάρτητα από το φινάλε η Κηφισιά ήταν σαφώς καλύτερη στα δύο πρώτα σετ αλλά μετά το 3ο σετ και με την είσοδο του Κωστόπουλου και από το 3ο σετ και του Ρουσσόπουλου, ο Φοίνικας βελτίωσε την υποδοχή του και κυρίως την επίθεση του με ποσοστά άνω του 50% και έγινε ανταγωνιστικός.

Η ομάδα των Κυκλάδων μείωσε σε 2-1 και τα έδωσε όλα στο τέταρτο σετ, αλλά οι γηπεδούχοι ήταν πιο ψύχραιμοι στις καθοριστικές στιγμές.

Τα σετ: 3-1 (25-19,2 5-15, 19-25, 25-23) σε 109′

ΑΟΠ Κηφισιάς (Νίκος Ζαλμάς): Κωτσάκης 9 (8/20 επ., 1 μπλοκ, 67% υπ. – 33% άριστες), Μπάνοφ 21 (16/33 επ., 3 άσσοι, 2 μπλοκ), Σπυριούνης 6 (4/11 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 45% υπ. – 9% άριστες), Στάνκοφ 7 (3/4 επ., 4 μπλοκ), Ρανγκέλ 10 (7/9 επ., 3 μπλοκ), Μπόρις 9 (5/9 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ) / Φωλιάς (λ, 62% υπ. – 25% άριστες), Αχιλλεόπουλος (λ), Μπαρντακτζιάν, Κονίδης, Φράγκος 2 (1/3 επ., 1 άσσος, 75% υπ. – 38% άριστες), Παπαγγελόπουλος.

Φοίνικας Σύρου (Σλόμπονταν Πράκλιατσιτς): Σαλταφερίδης 7 (7/17 επ., 41% υπ. – 12% άριστες), Νεβό 1 (1/3 επ.), Μικελούτσι 10 (6/9 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Βαν Ντε Ντρις 19 (18/40 επ., 1 μπλοκ), Μέχιτς 2 (2/7 επ., 43% υπ. – 21% άριστες), Καγιαλής 12 (8/10 επ., 4 μπλοκ) / Μπουράκης (λ, 67% υπ. – 39% άριστες), Ρουσόπουλος 1 (1 μπλοκ), Κωστόπουλος 5 (5/18 επ., 36% υπ. – 21% άριστες).

