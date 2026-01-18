Ο ΟΦΗ δημιούργησε την έκπληξη του εφετινού πρωταθλήματος στη Volley, υποχρεώνοντας τον πρωτοπόρο Μίλωνα στην πρώτη ήττα του στο πρωτάθλημα, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής.

Με εξαιρετικές επιδόσεις σε σερβίς (10 άσοι) και μπλοκ (31!), τον Μιχαήλοβιτς να πετυχαίνει 16 πόντους και MVP τον Συναδινό, οι Ηρακλειώτες επικράτησαν με το εμφατικό 3-0 (27-25, 25-22, 25-23) σε 87 λεπτά αγώνα απέναντι στην ομάδα της Νέας Σμύρνης.

ΟΦΗ (Γιάννης Καλμαζίδης): Μάκινεν 9 (6/13 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 25% υπ. – 19% άριστες), Μολίνα 12 (8/21 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ, 50% υπ. – 19% άριστες), Μιχαήλοβιτς 16 (10/20 επ., 6 άσσοι), Βαϊόπουλος 9 (4/8 επ., 5 μπλοκ), Σταθέλος 2 (1/3 επ., 1 μπλοκ), Μίτιτς 6 (2/3 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ) / Συναδινός (λ, 48% υπ. – 24% άριστες), Ρουμελιωτάκης, Καφαντάρης, Βλαχόπουλος.

Μίλων (Σάκης Ψάρρας): Θεοδόσης 3 (3/5 επ.), Χερ 3 (1/1 επ., 2 μπλοκ), Πετρέας 9 (7/7 επ., 2 μπλοκ), Αγκάμεζ 18 (10/29 επ., 8 άσσοι, 2 μπλοκ), Νανόπουλος 10 (7/12 επ., 3 άσσοι, 32% υπ. – 5% άριστες), Πολουγιάν 5 (4/14 επ., 1 μπλοκ, 40% υπ. – 25% άριστες) / Βελούδης (λ, 44% υπ. – 6% άριστες), Μαντελίδης 4 (3/5 επ., 1 άσσος, 38% υπ. – 25% άριστες).

Η 11η αγωνιστική

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 3-0 (25-20, 25-18, 25-20)

ΠΑΟΚ – ΑΟΠ Κηφισιάς 3-1 (25-22, 25-14, 20-25, 25-22)

Πανιώνιος – Φοίνικας Σύρου 3-0 (25-23, 29-27, 25-12)

ΟΦΗ – Μίλων 3-0 (27-25, 25-22, 25-23)

Φλοίσβος – Καλαμάτα 80 19/1

Βαθμολογία (σε 11 αγώνες)

Μίλωνας (30-9) 28

Παναθηναϊκός (30-11) 27

ΠΑΟΚ (28-16) 23

Ολυμπιακός (24-19) 20

ΟΦΗ (23-18) 18

Πανιώνιος (19-23) 14

Καλαμάτα 80 (15-20) 12 -10αγ.

Φοίνικας Σύρου (11-25) 10

Κηφισιά (8-26) 6

Φλοίσβος (8-27) 4 -10αγ.