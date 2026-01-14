Την πέμπτη νίκη του σε δέκα αγώνες στη Volley League Ανδρών, που τον ανεβάζει μόνο στην 5η θέση της βαθμολογίας, σημείωσε ο ΟΦΗ στη Σύρο επί του Φοίνικα σε εξ αναβολής αναμέτρηση της 9ης αγωνιστικής. Ο ΟΦΗ ανέβηκε στους 15 βαθμούς, ενώ ο Φοίνικας έμεινε στην 8η θέση και στους 10 βαθμούς.

Οι Κρητικοί εμφανίστηκαν καλύτεροι στο ξεκίνημα του σετ και προηγήθηκαν με 2-5 με κερδισμένο πόντο του Μάκινεν στο φιλέ, αλλά οι Συριανοί απάντησαν με δικό τους σερί για το 5-5. Η υποδοχή του Φοίνικα αντιμετώπισε προβλήματα από τον Μάκινεν (πήρε άσους για το 7-8 και το 13-15), με τους Συριανούς να ανακτούν το προβάδισμα με επίθεση του Τρούχτσεφ και μπλοκ του Αναγνώστου για το 19-18.

Ωστόσο, οι Κρητες με τα σέρβις του Σταθέλου χάλασαν ξανά την πρώτη μπάλα και έτρεξαν αναπάντητο 0-4 (19-22 με επίθεση του Μολίνα από το «6»), για να βρει τριπλό σετ μπολ ο Μάκινεν και να κάνει το 0-1 ο ΟΦΗ μετά το χαμένο σερβίς του Κωστόπουλου (22-25).

Ο Φοίνικας δεν βελτίωσε την εικόνα του στο δεύτερο σετ και τα προβλήματα διογκώθηκαν. Τρούχτσεφ και Βαν Ντεν Ντρις προσπάθησαν στην επίθεση (4-5) αλλά ο ΟΦΗ είχε το πάνω χέρι με καλό σέρβις και μπλοκ (6-11). Ο Νεβό αντικατέστησε τον Ρουσόπουλο στην πάσα, με τους Συριανούς να μειώνουν προσωρινά σε 10-12 με πρώτο χρόνο του Αναγνώστου αλλά ο ΟΦΗ πίεσε και έφτασε στο +7 (13-20) με Μιχαΐλοβιτς.

Οι «Πειρατές» απάντησαν με 4-0 με τα σέρβις του Κωστόπουλου και τις επιθέσεις του Τρούχτσεφ (17-20) και με άσο του Μικελούτσι η διαφορά έπεσε κι άλλο (19-21). Παρόλα αυτά, οι Κρητικοί με επίθεση του Μολίνα και χαμένο σερβίς του Βαν Ντεν Ντρις έφτασαν σε τετραπλό σετ μπολ (20-24) και ο Μιχαΐλοβιτς έκανε το 0-2 στα σετ με 21-25.

Το τρίτο σετ βρήκε τον Φοίνικα να προηγείται με 3-2 με Βαν Ντεν Ντρις και Τρούχτσεφ όμως τα καλά σέρβις του Μιχαΐλοβιτς (4-7) και δική του επίθεση έφεραν μπροστά τον ΟΦΗ (8-10) που άνοιξε τη διαφορά με τα σερβίς του Σταθέλου (9-14). Ο Αναγνώστου μείωσε σε 16-19 και το 17-20 έγινε 21-20 με άστοχη επίθεση του Μιχαΐλοβιτς κι άσους του Βαν Ντεν Ντρις. Οι δύο ομάδες έπαιρναν την αλλαγή ως το 22-22 που ο Βαν Ντεν Ντρις αστόχησε (22-23), με τον Μιχαΐλοβιτς να δίνει ματς μπολ στον ΟΦΗ και τον Σαλταφερίδη να αστοχεί για το 23-25.

Τα σετ: 0-3 (22-25, 21-25, 23-25) σε 92′

Α.Ο. Φοίνικας Σύρου (Σλόμπονταν Πράκιατσιτς): Μικελούτσι 9 (5/8 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Ρουσόπουλος 1 (1/2 επ.), Αναγνώστου 5 (3/8 επ., 2 μπλοκ), Τρούχτσεφ 18 (17/29 επ., 1 μπλοκ, 22% υπ. – 13% άριστες), Κωστόπουλος 4 (4/10 επ., 38% υπ. – 12% άριστες), Βαν Ντε Ντρις 11 (9/25 επ., 2 άσσοι) / Αλινάι (λ, 58% υπ. – 29% άριστες), Σαλταφερίδης, Νεβό, Μήλης 2 (2/2 επ.).

ΟΦΗ (Γιάννης Καλμαζίδης): Μάκινεν 12 (9/22 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 44% υπ. – 22% άριστες), Μολίνα 9 (9/19 επ., 43% υπ. – 36% άριστες), Μιχαΐλοβιτς 18 (15/28 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Βαϊόπουλος 4 (3/5 επ., 1 μπλοκ), Σταθέλος 3 (2/2 επ., 1 μπλοκ), Μίτιτς 2 (1 άσσος, 1 μπλοκ) / Συναδινός (λ, 44% υπ. – 38% άριστες), Ρουμελιωτάκης, Καφαντάρης.

Βαθμολογία (σε 10 αγώνες)

Μίλωνας (30-6) 28

Παναθηναϊκός (27-11) 24

ΠΑΟΚ (25-15) 20

Ολυμπιακός (24-16) 20

ΟΦΗ (20-18) 15

Καλαμάτα 80 (15-20) 12

Πανιώνιος (16-23) 11

Φοίνικας Σύρου (11-22) 10

Κηφισιά (8-26) 6

Φλοίσβος (8-27) 4