Τις μαθηματικές ελπίδες που συγκεντρώνει για να πλασαριστεί στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας στη Volley League διατήρησε ο ΟΦΗ…

Η ομάδα του Γιάννη Καλμαζίδη επιβλήθηκε 3-1 του ΠΑΟΚ στο Κλειστό της Πυλαίας, στην εξ αναβολής αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε η 13η αγωνιστική και βρίσκεται πλέον στο -3 από τον «Δικέφαλο του βορρά», ενώ απομένουν δύο «στροφές» για την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου.

Το ματς δεν πραγματοποιήθηκε το διάστημα 30 Ιανουαρίου-1 Φεβρουαρίου, μαζί με τις υπόλοιπες αναμετρήσεις της αγωνιστικής, λόγω της τραγωδίας με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία.

Η βαθμολογία (σε 16 αγώνες)

Παναθηναϊκός (43-19) 38

Μίλωνας (40-17) 37

Ολυμπιακός (37-24) 32

ΠΑΟΚ (38-26) 31

ΟΦΗ (36-26) 28

Καλαμάτα 80 (24-34) 18

Πανιώνιος (24-35) 17

Κηφισιά (19-39) 14

Φοίνικας Σύρου (18-39) 13

Φλοίσβος (19-39) 12