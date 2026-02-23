Τις μαθηματικές ελπίδες που συγκεντρώνει για να πλασαριστεί στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας στη Volley League διατήρησε ο ΟΦΗ…
Η ομάδα του Γιάννη Καλμαζίδη επιβλήθηκε 3-1 του ΠΑΟΚ στο Κλειστό της Πυλαίας, στην εξ αναβολής αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε η 13η αγωνιστική και βρίσκεται πλέον στο -3 από τον «Δικέφαλο του βορρά», ενώ απομένουν δύο «στροφές» για την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου.
Το ματς δεν πραγματοποιήθηκε το διάστημα 30 Ιανουαρίου-1 Φεβρουαρίου, μαζί με τις υπόλοιπες αναμετρήσεις της αγωνιστικής, λόγω της τραγωδίας με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία.
Η βαθμολογία (σε 16 αγώνες)
Παναθηναϊκός (43-19) 38
Μίλωνας (40-17) 37
Ολυμπιακός (37-24) 32
ΠΑΟΚ (38-26) 31
ΟΦΗ (36-26) 28
Καλαμάτα 80 (24-34) 18
Πανιώνιος (24-35) 17
Κηφισιά (19-39) 14
Φοίνικας Σύρου (18-39) 13
Φλοίσβος (19-39) 12