Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 3-2 σετ (17-25, 26-24, 19-25, 29-27, 12-15) του Φλοίσβου στο κλειστό του Παλαιού Φαλήρου «Σ. Μπεφόν», σε εξ αναβολής αναμέτρηση για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος κι έφτασε τον ΠΑΟΚ στην τρίτη θέση της Volley League.

Οι «ερυθρόλευκοι» κατάκτησαν εύκολα το πρώτο (17-25) και το τρίτο σετ (19-25), αλλά χρειάστηκαν το τάι μπρέικ για να φύγουν με τη νίκη από την έδρα του Φλοίσβου, έχοντας MVP τον Ατανασίεβιτς που τελείωσε με 26 πόντους (24/39 επιθέσεις, 62%) και δύο μπλοκ.

Στο δεύτερο σετ, ο Ολυμπιακός βρέθηκαν πίσω με 23-21. Ο Λινάρδος μείωσε με πλασέ και στη συνέχεια οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν, για χάσουν εν τέλει το σετ με 26-24. Στο τέταρτο, οι «ερυθρόλευκοι» ξέφυγαν με 13-11, έμειναν ξανά πίσω (18-19), αλλά ξαναπέρασαν (21-20) με τον Πιτακούδη, ενώ έφτασαν σε σετ μπολ (24-23) μετά από άουτ του Φλοίσβου, για να χάσουν στο τέλος το σετ με 29-27.

Στο τάι μπρέικ ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 4-0 με δύο συνεχείς πόντους από τον Φρομ. Ωστόσο, οι «ερυθρόλευκοι» βρέθηκαν πίσω με 6-7 αλλά αντέδρασαν και ξέφυγαν ξανά με +3 (11-8), με μπλοκ του Λινάρδου και μετά από άουτ επίθεση της γηπεδούχου ομάδας έφτασαν στο 15-12 και τη νίκη.

Με τους δύο βαθμούς ο Ολυμπιακός ανέβηκε στους 13 βαθμούς και έπιασε τον ΠΑΟΚ στην 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα της Volley League μετά από 7 αγωνιστικές, ενώ ο Φλοίσβος έφτασε στους 4 βαθμούς αφήνοντας την Κηφισιά τελευταία με 3.

Τα αποτελέσματα:

Πανιώνιος – ΑΟΠ Κηφισιάς 3-1 (25-20, 25-23, 24-26, 25-21)

ΟΦΗ – Καλαμάτα 80 3-0 (25-23, 25-22, 25-22)

Παναθηναϊκός – Φοίνικας Σύρου 3-0 (25-23, 26-24, 25-20)

ΠΑΟΚ – Μίλων 0-3 (20-25, 20-25, 35-37)

Φλοίσβος – Ολυμπιακός 2-3 (17-25, 26-24, 19-25, 29-27, 12-15)

Βαθμολογία (σε 7 αγώνες)

Μίλωνας (21-6) 19

Παναθηναϊκός (18-8) 16

ΠΑΟΚ (16-10) 13

Ολυμπιακός (16-11) 13

ΟΦΗ (15-12) 12

Καλαμάτα 80 (11-14) 9

Φοίνικας Σύρου (9-13) 9

Πανιώνιος (10-16) 7

Φλοίσβος Π. Φαλήρου (6-18) 4

ΑΟΠ Κηφισιάς (5-19) 3