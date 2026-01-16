Άτυπη ρεβάνς για τον χαμένο τελικό του Σούπερ Καπ πήρε ο Παναθηναϊκός από τον Ολυμπιακό στο βόλεϊ. Τρία 24ωρα μετά τη μεγάλη νίκη των «ερυθρόλευκων» με 3-2 σετ, οι «πράσινοι» επικράτησαν στο κλειστό του Μετς με 3-0 σετ στο παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία της 11ης αγωνιστικής στη Volley League Ανδρών.

Έτσι, μείωσαν στον ένα βαθμό την απόστασή τους απ’ την κορυφή και τον πρωτοπόρο Μίλωνα, ενώ ο Ολυμπιακός παρέμεινε στην 4η θέση και πλέον είναι στο -8 απ’ την κορυφή.

Στο πρώτο σετ ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε καλύτερα με τους Πάτρικ Γκάσμαν και Ντμίτρο Γιάντσουκ να οδηγούν την επίθεση των «πράσινων» και να δίνουν στην ομάδα τους μία διαφορά πέντε πόντων (8-3). Ο Παναθηναϊκός συντηρούσε σταθερά το προβάδισμά 3 έως 5 πόντων και πάτησε ακόμη πιο έντονα το… γκάζι στην επίθεση όταν μπήκε στην εξίσωση κι ο Νίλσεν, πηγαίνοντας το σκορ στο 16-10 και στο 17-11. Στο 24-20, το λάθος σερβίς του Τζούριτς έδωσε στον Παναθηναϊκό το πρώτο σετ με 1-0 (25-20).

Στο δεύτερο σετ μετά το αρχικό 0-3 και 4-9 του Ολυμπιακού, οι «πράσινοι» άρχισαν να… ροκανίζουν τη διαφορά με σερί πόντους από τους Πρωτοψάλτη, Βουλκίδη και με υπομονή ισοφάρισαν σε 15-15 με νέο πόντο απ’ το μπλοκ τους (Βουλκίδης) που είχε «ανέβει» κατακόρυφα. Οι γηπεδούχοι πέρασαν και μπροστά με τον άσσο του Ανδρεόπουλου και μετά το 17-18, με ένα τρομερό 8-0 (!) από τέσσερις σερί άσσους του Ράσμους Νίλσεν, ο Παναθηναϊκός έκανε δικό του και το δεύτερο σετ με 25-18, φτάνοντας στο 2-0.

Οι «πράσινοι» είχαν πλέον ρυθμό, ενθουσιασμό κι ένταση στο παιχνίδι τους κι εκμεταλλεύτηκαν το momentum και στο τρίτο σετ, με τον Πρωτοψάλτη να «μπαίνει» δυνατά (και αυτός) στο ματς και να δίνει ένα σημαντικό προβάδισμα στον Παναθηναϊκό (6-3), την ώρα που ο Ολυμπιακός συνέχισε να είναι πολύ άστοχος απ’ το σερβίς. Οι Πρωτοψάλτης και Νίλσεν συνέχισαν να «χτυπούν» στην επίθεση, αλλά κι απ’ το σερβίς (11-6), κρατώντας τη διαφορά για το «τριφύλλι» σε σημαντικά επίπεδα και στο 18-13 απ’ το λάθος σερβίς του Φρομ. Οι «ερυθρόλευκοι» προσπάθησαν να ξαναμπούν στο ματς απ’ τα πολύ καλά σερβίς του Καπετανίδη που έδωσε μία λύση για τον Ολυμπιακό, όμως ο Παναθηναϊκός «καθάρισε» το σετ (25-20) και τη νίκη (3-0) και πήρε τη μεγάλη νίκη…

Τα σετ: 25-20, 25-18, 25-20

Παναθηναϊκός (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Γκάσμαν 12 (10/14 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Γιάντσουκ 7 (4/7 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ, 20% υπ. – 0% άριστες), Νίλσεν 17 (11/21 επ., 5 άσοι, 1 μπλοκ), Βουλκίδης 8 (3/5 επ, 2 άσοι, 3 μπλοκ), Ανδρεόπουλος 5 (4/8 επ. μπλοκ, 1 άσος, 81% υπ. – 62% άριστες), Σπίριτο 1 (1 μπλοκ) / Χανδρινός (λ. 29% υπ. – 21% άριστες), Πρωτοψάλτης 9 (7/12 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, 44% υπ. – 33% άριστες).

Ολυμπιακός ONEX (Αντώνης Βουρδέρης): Φρομ 4 (3/10 επ. 1 άσος, 30% υπ. – 26% άριστες), Πιτακούδης 4 (3/3 επ., 1 μπλοκ), Πέριν 6 (5/14 επ., 1 άσος, 40% υπ. – 20% άριστες), Ζουπάνι 14 (13/24 επ., 1 άσος), Καβάνα, Τζούριτς 3 (2/8 επ., 1 άσος) / Τζιάβρας (25% υπ. – 17% άριστες), Καπετανίδης 1 (1 άσος), Δαλακούρας, Λινάρδος 3 (2/3 επ., 1 άσος).

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 3-0

16/01 19:00 ΠΑΟΚ – Κηφισιά

17/01 18:00 Πανιώνιος – Φοίνικας Σύρου

18/01 17:00 ΟΦΗ – Μίλων

19/01 20:45 Φλοίσβος – Καλαμάτα

Η βαθμολογία:

Μίλων 28

Παναθηναϊκός 27

ΠΑΟΚ 20

Ολυμπιακός 20

ΟΦΗ 12

Καλαμάτα 12

Πανιώνιος 11

Φοίνικας Σύρου 10

Κηφισιά 6

Φλοίσβος 4

-Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έχουν ένα ματς παραπάνω