Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ουκρανό Γιάντσουκ, που αναδείχτηκε MVP, ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Μίλωνα στη Νέα Σμύρνη με 3-0 σετ, ανέβηκε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, προσπερνώντας την ομάδα της Νέας Σμύρνης και «αγκάλιασε» την πρωτιά στην κανονική περίοδο και το πλεονέκτημα έδρας σ’ όλες τις σειρές των play off.

Η ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου έκανε μία από τις καλύτερες εμφανίσεις της σεζόν, με λίγα λάθη στα τελειώματα, πίεση στο σερβίς και δίδυμο Γιάντσουκ – Πρωτοψάλτη να σηκώνει την υποδοχή μαζί με τον Χανδρινό.

Τέσσερις στροφές πριν το τέλος της κανονικής περιόδου ο Παναθηναϊκός ανέβηκε στους 34 βαθμούς, ο Μίλων έμεινε στους 31 ενώ στην 3η θέση ισοβαθμούν ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός με τον Δικέφαλο να έχει αγώνα λιγότερο (με τον ΟΦΗ).

Στο πρώτο σετ οι δύο ομάδες πήγαιναν πόντο-πόντο σ’ όλη τη διάρκεια κι εναλλάσσονταν το προβάδισμα. Ο Παναθηναϊκός «ξέφυγε» πρώτος με το ισχνό 10-8 με άσσο του Βουλκίδη, όμως ο Μίλωνας «επέστρεψε» και πέρασε μπροστά με τον Σχάουτεν και την άστοχη επίθεση του Νίλσεν (15-14). Ο Μίλωνας έφτασε πρώτος σε σετ-μπολ (24-23 και 25-24) τα οποία «εσβησε» ο Παναθηναϊκός, με τον Γιάντσουκ να παίρνει… φωτιά απ’ το σερβίς στο φινάλε και με δύο σερί άσσους να χαρίζει το σετ και το 0-1 στην ομάδα του.

Στο δεύτερο σετ ο Μίλωνας πήρε ένα μικρό προβάδισμα δύο πόντων με τον πρώτο χρόνο του Αγκάμεζ (9-7) κι ανέβηκε και στο +3 (11-8) με το μπλοκ-άουτ του Σχάουτεν. Ο Γιάντσουκ άρχισε να ανεβάζει ξανά στροφές, όμως οι γηπεδούχοι συνέχισαν να κρατάνε αυτή τη διαφορά τριών πόντων (16-13) με ένα πάιπ του Νανόπουλου. Ακολούθησε ένα… κρεσέντο του Γιάντσουκ, ο οποίος «έγραψε» τρεις σερί πόντους για το 16-17, με τον Παναθηναϊκό να «κλείνει» και το δεύτερο σετ με 25-22, χάρις στους άσσους του Νίλσεν κι ένα χτύπημα του Πρωτοψάλτη στον τελευταίο πόντο.

Το ντέρμπι συνεχίστηκε και στο τρίτο σετ, με τον Παναθηναϊκό να παίρνει μικρές διαφορές δύο πόντων (4-6 και 6-8) και τον Μίλωνα να ισοφαρίζει και να περνάει μπροστά με 10-9 από μπλοκ του Πολούιαν. Με το σκορ στο 18-18, ο Βουλκίδης έπιασε… δουλειά απ’ το σερβίς και με ένα τρομερό χτύπημα που έβαλε δύσκολα στην υποδοχή του Μίλωνα, συν έναν άσσο, έστειλε τον Παναθηναϊκό στο +2 (18-20). Οι γηπεδούχοι επανήλθαν και ισοφάρισαν και προσπέρασαν στο σκορ με 23-22 χάρις σε ένα σερί 3-0, όμως ο Παναθηναϊκός επέστρεψε απ’ τα ατελείωτα «ράλι» που ακολούθησαν, «έσβησε» 5 σετ-μπολ του Μίλωνα και με τον πρώτο χρόνο του Γκάσμαν έκανε το 30-28 και πήρε το ματς με 3-0 σετ.

Τα σετ: 0-3 (25-27, 22-25, 28-30) σε 87′

Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων (Σάκης Ψάρρας): Χερ 1 (1 μπλοκ), Πετρέας 2 (1/5 επ., 1 μπλοκ), Σχάουτεν 14 (12/21 επ., 2 άσσοι), Αγκάμεζ 6 (5/7 επ., 1 μπλοκ), Νανόπουλος 10 (8/13 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Πολουγιάν 10 (9/20 επ., 1 άσσος, 41% υπ. – 18% άριστες) / Βελούδης (λ, 38% υπ. – 12% άριστες), Δοροβάτας (λ, 57% υπ. – 14% άριστες), Θεοδόσης 1 (1 μπλοκ), Μαντελίδης.

Παναθηναϊκός Α.Ο. (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Γκάσμαν 9 (6/10 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Γιάντσουκ 14 (9/19 επ., 3 άσσοι, 2 μπλοκ, 27% υπ. – 14% άριστες), Νίλσεν 17 (11/24 επ., 5 άσσοι, 1 μπλοκ), Βουλκίδης 6 (2/5 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ), Σπίριτο 1 (1 άσσος), Πρωτοψάλτης 9 (9/14 επ., 53% υπ. – 21% άριστες) / Χανδρινός (λ, 55% υπ. – 36% άριστες), Κοντοστάθης (λ), Κασαμπαλής, Μανδηλάρης.

Ο προπονητής του Μίλωνα Σάκης Ψάρρας δήλωσε: «Ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι με δύο από τις καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος και κρίθηκε στη λεπτομέρεια. Ο Παναθηναϊκός είχε περισσότερους άσσους, πήρε περισσότερους πόντους στο σερβίς που είναι και η δύναμη του. Εμείς ήμασταν καλοί σε όλα τα στοιχεία, εκτός του ότι δεν μπορούσαμε να πάρουμε πράγματα από το σερβίς μας. Το γήπεδο μας βοηθάει τον Παναθηναϊκό επειδή είναι χαμηλό και με τα χιλιόμετρα που σερβίρουν οι αθλητές του ήταν δύσκολο για εμάς να κρατήσουμε υποδοχή».

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού Δημήτρης Ανδρεόπουλος τόνισε: «Ήταν ένας ωραίος δύσκολος και δυνατός αγώνας για τις δύο ομάδες. Κάθε ματς είναι διαφορετικό και έχει μία δική του δυναμική. Όλα τα ματς είναι διαφορετικά και δύσκολα».

Η 14η αγωνιστική της Volley League:

ΟΦΗ-Πανιώνιος 3-0 (27-25, 25-21, 25-20)

Καλαμάτα 80-ΠΑΟΚ 1-3 (25-22, 22-25, 20-25, 25-27)

ΑΟΠ Κηφισιάς-Φλοίσβος 3-2 (25-21, 17-25, 26-24, 22-25, 15-09)

Φοίνικας Σύρου-Ολυμπιακός 1-3 (25-21, 17-25, 20-25, 20-25)

Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου

Μίλων-Παναθηναϊκός 0-3 (25-27, 22-25, 28-30)

Βαθμολογία (σε 14 αγώνες)

Παναθηναϊκός (38-15) 34

Μίλωνας (34-16) 31

ΠΑΟΚ (34-18) 29 -13αγ.

Ολυμπιακός (33-21) 29

ΟΦΗ (29-20) 23 -13αγ.

Πανιώνιος (21-32) 14

Καλαμάτα 80 (18-32) 13

Φοίνικας Σύρου (15-33) 12

Φλοίσβος (17-33) 11

Κηφισιά (16-35) 11