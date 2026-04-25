Ο Φλοίσβος επικράτησε 3-2 στης Κηφισιά στο Ζηρίνειο, τερμάτισε δεύτερος στα πλέι άουτ κι έστειλε τον Φοίνικα Σύρου σε μπαράζ παραμονής με τον Ηρακλή, που ήταν τρίτος στην Pre League!

Στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής της διαδικασίας, οι παίκτες του Κώστα Χριστοφιδέλη παρότι βρέθηκαν δύο φορές πίσω στο σκορ κατάφεραν να κάνουν την ανατροπή και να φτάσουν σε μια τεράστιας αξίας νίκη.

Τα σετ: 25-23, 16-25, 25-23, 16-25, 14-16

Κηφισιά (Νίκος Ζαλμάς): Μπάνοφ 27 (24/39 επ., 3 άσοι), Σπυριούνης 9 (7/19 επ., 2 άσοι, 42% υπ. – 19% άριστες), Στάνκοφ 6 (4/7 επ., 2 μπλοκ), Ρανγκέλ 11 (6/10 επ., 1 άσος, 4 μπλοκ), Φράγκος 6 (4/14 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, 29% υπ. – 7% άριστες), Μπόρις 7 (3/7 επ., 4 μπλοκ) / Φωλιάς (λ., 53% υπ. – 26% άριστες), Μπαρντακτζιάν, Κονίδης 6 (6/12 επ., 24% υπ. – 24% άριστες), Τζάρας, Αχιλλεόπουλος (λ.).

Φλοίσβος (Κώστας Χριστοφιδέλης): Χαραλαμπίδης 5 (3/4 επ., 2 μπλοκ), Φαν Χάρντερεν 13 (9/29 επ., 2 άσοι, 2 μπλοκ, 40% υπ. – 11% άριστες), Βουτσίτσεβιτς 2 (2/9 επ.), Καπετανίδης 26 (16/28 επ., 9 άσοι, 1 μπλοκ, 50% υπ. – 14% άριστες), Αρμενάκης 7 (4/7 επ., 3 μπλοκ), Βιλιμάνοβιτς 7 (4/5 επ., 3 άσοι) / Σωνάκης (λ., 55% υπ. – 41% άριστες), Μελλές (0/1 επ.), Παπαδόπουλος Η. 20 (20/29 επ.).

Η βαθμολογία: