Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε απέναντι στον ΟΦΗ, ωστόσο, βρήκε τον τρόπο για να φτάσει στη νίκη με 3-1 σετ στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής, διευρύνοντας τη διαφορά του απ’ τους διώκτες του στην κορυφή της Α1 βόλεϊ ανδρών.

Οι «πράσινοι» είχαν 15 άσους απ’ τα σερβίς τους, είχαν την ψυχραιμία να πάρουν το τρίτο καθοριστικό σετ με 30-28 και στο τέλος έφτασαν στη νίκη με 25-22.

Τα σετ: 3-1 (25-17, 21-25, 30-28, 25-22) σε 120′

Παναθηναϊκός (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Γκάσμαν 12 (8/11 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Γιάντσουκ 12 (10/23 επ., 2 άσσοι, 60% υπ. – 40% άριστες), Νίλσεν 13 (9/20 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ), Βουλκίδης 16 (10/13 επ., 4 άσσοι, 2 μπλοκ), Σπίριτο 1 (1/2 επ.), Πρωτοψάλτης 15 (11/21 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ, 42% υπ. – 17% άριστες) / Χανδρινός (λ, 54% υπ. – 32% άριστες), Κασαμπαλής 1 (1 άσσος), Ανδρεόπουλος 1 (1/2 επ.), Μανδηλάρης 2 (2/3 επ.).

ΟΦΗ (Γιάννης Καλμαζίδης): Μάκινεν 11 (10/22 επ., 1 μπλοκ, 37% υπ. – 11% άριστες), Στρουγκάρεβιτς 4 (3/4 επ., 1 μπλοκ), Μολίνα 11 (8/24 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 24% υπ. – 12% άριστες), Μιχαήλοβιτς 20 (16/35 επ., 4 άσσοι), Σταθέλος 4 (1/4 επ., 3 μπλοκ), Μίτιτς 3 (2/3 επ., 1 άσσος) / Συναδινός (λ), Παχιαδάκης (λ, 50% υπ. – 17% άριστες), Καφαντάρης, Βλαχόπουλος.

Εν τω μεταξύ, αποδίδοντας βόλεϊ υψηλού επιπέδου, ο Πανιώνιος θριάμβευσε απέναντι στον ΠΑΟΚ με 3-0 σετ, έχοντας τον απόλυτο έλεγχο σε όλο τον αγώνα.

Τα σετ: 3-0 (25-19, 25-15, 25-14) σε 70′

Πανιώνιος (Αργύρης Ψάρρας): Μπούσα 19 (17/23 επ., 2 μπλοκ), Αντράντε 14 (14/19 επ., 70% υπ. – 30% άριστες), Μπαρμπούνης 10 (5/9 επ., 3 άσσοι, 2 μπλοκ, 58% υπ. – 16% άριστες), Δανιήλ 6 (2/5 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Μπάσης 7 (3/4 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ) / Γκούζντα (λ, 40% υπ. – 20% άριστες), Παλέντζας.

ΠΑΟΚ (Βαλάντης Μαμάης): Τζέντρικ 6 (5/8 επ., 1 άσσος), Κοκκινάκης 7 (7/16 επ., 58% υπ. – 21% άριστες), Τόρες 5 (4/7 επ., 55% υπ. – 18% άριστες), Κόλεφ 3 (3/8 επ.), Γαλιώτος, Ερνάντες 11 (11/22 επ.) / Καρασαββίδης (λ, 70% υπ. – 15% άριστες), Μιχελάκης (λ), Στεφανίδης, Μούχλιας 1 (1 άσσος, 36% υπ. – 18% άριστες).

Η 15η αγωνιστική:

Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου

Πανιώνιος – ΠΑΟΚ 3-0 (25-19, 25-15, 25-14)

Παναθηναϊκός – ΟΦΗ 3-1 (25-17, 21-25, 30-28, 25-22))

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου

«Μ. Μερκούρη» 20:30 Ολυμπιακός – ΑΟΠ Κηφισιάς (Διαιτητές: Φραγκάκης, Μαυράκης)

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου

«Δ. Βικέλας» 17:00 Φοίνικας Σύρου – Καλαμάτα 80 (Διαιτητές: Μυλωνάκης, Μενεσλής)

«Σ. Μπεφόν» 18:00 Φλοίσβος – Μίλων (Διαιτητές: Βελώνης, Μάλφας)

Βαθμολογία (σε 14 αγώνες)

Παναθηναϊκός (41-16) 37 -15αγ.

Μίλωνας (34-16) 31

ΠΑΟΚ (34-21) 29

Ολυμπιακός (33-21) 29

ΟΦΗ (30-23) 23

Πανιώνιος (24-32) 17 -15αγ.

Καλαμάτα 80 (18-32) 13

Φοίνικας Σύρου (15-33) 12

Κηφισιά (16-35) 11

Φλοίσβος (17-33) 11