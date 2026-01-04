Ο ΠΑΟΚ νίκησε 3-2 τον Ολυμπιακό στο «Μελίνα Μερκούρη» στο ντέρμπι της 9ης αγωνιστικής της Volley League. Ήταν ένα συναρπαστικό ματς με τον ΠΑΟΚ να παίρνει το πρώτο σετ 25-22 σε 29 λεπτά, αλλά τον Ολυμπιακό να ανατρέπει την κατάσταση με 25-22 (27΄) και 25-21 (29΄).

Στο κρίσιμο τέταρτο σετ οι Θεσσαλονικείς έδειξαν χαρακτήρα και με 25-20 (28΄) οδήγησαν την αναμέτρηση στο tie break. Εκεί ο «Δικέφαλος του Βορρά» ήταν καλύτερος και με κορυφαίους τους Ερνάντες (23π.), Κοβάτσεβιτς (28π.) έφτασε στην επικράτηση με 15-12.

Η 9η αγωνιστική της Volley League:

Παναθηναϊκός – Καλαμάτα 3-1 (25-17, 21-25, 25-18, 25-13)

Κηφισιά – Μίλων 0-3 (25-27, 21-25, 19-25)

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 2-3 (22-25, 25-22, 25-21, 20-25, 12-15)

Δευτέρα 5 Ιανουαρίου

Φλοίσβος – Πανιώνιος

Τετάρτη 14 Ιανουαρίου

Φοίνικας Σύρου – ΟΦΗ

Βαθμολογία (σε 9 αγώνες)

Μίλωνας 27-6 25

Παναθηναϊκός 24-11 21

ΠΑΟΚ 22-13 18

Ολυμπιακός 29-15 17

ΟΦΗ 16-15 12 -8αγ.

Καλαμάτα 80 15-17 12

Φοίνικας Σύρου 9-16 9 -8αγ.

Πανιώνιος 12-19 8 -8αγ.

Φλοίσβος 7-21 4 -8αγ.

Κηφισιά 5-25 3