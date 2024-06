Η διοίκηση του ΤΑΑ Άθλος Ορεστιάδας ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας με τον Άγγελο Μανδηλάρη για την περίοδο 2024-25. Μετά τη διεθνή καριέρα του ο 25χρονος άσος θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στα ελληνικά γήπεδα.

Γεννημένος στη Χαλκίδα στις 7 Νοεμβρίου 1998 ο Άγγελος Μανδηλάρης έχει ύψος 2,04μ και αγωνίζεται ως διαγώνιος. O 25χρονος αθλητής ξεκίνησε την καριέρα του στο μπιτς βόλεϊ, παράλληλα με τις σπουδές του στις ΗΠΑ, στα πανεπιστήμια του Μπάρτον και του Μπολ Στέιτ.

Από 2017-2020 έπαιξε βόλεϊ για το Barton College (ΗΠΑ) κερδίζοντας μεταξύ άλλων διακρίσεων το «Conference Carolinas Champion» 3 φορές, το «First Team All Conference» 4 φορές και το «Conference Carolinas Player of the Year» 3 φορές.

Στη συνέχεια αγωνίστηκε για το Ball State University (ΗΠΑ) πανηγυρίζοντας και νέες διακρίσεις: «MIVA Conference Champion 2022», «First team all conference and all tournament team 2022» και «Off the block National Opposite of the Year». Επίσης αναδείχθηκε καλύτερος επιθετικός παίκτης της χρονιάς του Conference Carolinas Men’s Volleyball.

Μετά την επιτυχημένη καριέρα του στο κολεγιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ, τη σεζόν 2022-2023 άρχισε την ευρωπαϊκή του πορεία αγωνιζόμενος στην ιταλική Σαν Ντόνα (Α3) υπό τις τεχνικές οδηγίες του θρυλικού Ιταλού πασαδόρου και εκ των κορυφαίων άσων του παγκόσμιου βόλεϊ, Πάολο Τοφόλι.

Την τελευταία σεζόν μεταπήδησε στην αυστριακή SK Ζαντρούγκα Μπλέιμπουργκ, με τα χρώματα της οποίας στέφθηκε Κυπελλούχος Αυστρίας, κατέλαβε την 3η θέση σε Πρωτάθλημα και MEVZA Cup, ενώ αγωνίστηκε και στο Cev Cup.

Είναι διεθνής με την Εθνική Ανδρών, τόσο στη σάλα όσο και στην άμμο, όπου έχει πανηγυρίσει σημαντικούς τίτλους και διακρίσεις σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο. Διακρίνεται για την εκρηκτικότητα και τη δύναμή του, επιτίθεται από τα 3.55μ και μπλοκάρει στα 3.35μ

Ο Άγγελος Μανδηλάρης σπούδασε Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο και έκανε μεταπτυχιακό στην πληροφορική στο Πανεπιστήμιο του Ball Sate.

Στις πρώτες επίσημες δηλώσεις ως αθλητής της ακριτικής ομάδας, ανέφερε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που επιστρέφω για να αγωνιστώ στην Ελλάδα και ειδικά στον Έβρο, σε μία πόλη κι ένα κοινό που έχει δείξει ότι λατρεύει το βόλεϊ. Ο Άθλος Ορεστιάδας είχε δύο πετυχημένες χρονιές στη Volley League και από την πλευρά μου θα δώσω ό,τι καλύτερο μπορώ για να τον βοηθήσω και με τη δύναμη του κόσμου μας, να φτάσει ακόμη πιο ψηλά».