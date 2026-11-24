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Το διήμερο 27-28 Νοεμβρίου θα διεξαχθεί η 6η αγωνιστική στο πρωτάθλημα της ανδρικής Volleyleague.
Η αυλαία θα ανοίξει την Παρασκευή στη Νέα Σμύρνη με το παιχνίδι Μίλωνας-Παναθηναϊκός και η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί το Σάββατο με τις υπόλοιπες πέντε αναμετρήσεις.
Το πρόγραμμα:
Παρασκευή 27 Νοεμβρίου
Γυμναστήριο «Κροίσος Πέρσης» 20.00 Μίλων – Παναθηναϊκός
Σάββατο 28 Νοεμβρίου
Γυμναστήριο Βαρδινογιάννειο 17.00 ΟΦΗ – Άρης
Γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη» 17.30 Φοίνικας Σύρου – ΝΟΠ Ρεθύμνου
Γυμναστήριο Ζηρίνειου 19.00 ΑΟΠ Κηφισιάς – Καλαμάτα
Γυμναστήριο «Ανδρέας Βαρίκας» 19.00 Πανιώνιος – Φλοίσβος
Γυμναστήριο PAOK Sports Arena 19.00 ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός