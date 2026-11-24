Το διήμερο 27-28 Νοεμβρίου θα διεξαχθεί η 6η αγωνιστική στο πρωτάθλημα της ανδρικής Volleyleague.

Η αυλαία θα ανοίξει την Παρασκευή στη Νέα Σμύρνη με το παιχνίδι Μίλωνας-Παναθηναϊκός και η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί το Σάββατο με τις υπόλοιπες πέντε αναμετρήσεις.

Το πρόγραμμα:

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου

Γυμναστήριο «Κροίσος Πέρσης» 20.00 Μίλων – Παναθηναϊκός

Σάββατο 28 Νοεμβρίου

Γυμναστήριο Βαρδινογιάννειο 17.00 ΟΦΗ – Άρης

Γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη» 17.30 Φοίνικας Σύρου – ΝΟΠ Ρεθύμνου

Γυμναστήριο Ζηρίνειου 19.00 ΑΟΠ Κηφισιάς – Καλαμάτα

Γυμναστήριο «Ανδρέας Βαρίκας» 19.00 Πανιώνιος – Φλοίσβος

Γυμναστήριο PAOK Sports Arena 19.00 ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός