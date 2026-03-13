Ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε στον συναρπαστικό πρώτο ημιτελικό των play off της Volley League ανδρών, επικρατώντας του Ολυμπιακού με 3-1 σετ στο κατάμεστο κλειστό του Μετς. Με αυτόν τον τρόπο έκανε το 1-0 στις νίκες και ψάχνει ακόμα δύο στη σειρά για να προκριθεί στους τελικούς του πρωταθλήματος.

Με τον Ράσμους Νίλσεν να «εκτελεί» και τους Πάτρικ Γκάσμαν και Χαράλαμπο Ανδρεόπουλο να προσφέρουν πολύτιμες βοήθειες σε επίθεση και μπλοκ, οι «πράσινοι» έφεραν το παιχνίδι στο δικό τους τέμπο στο πρώτο και στο τρίτο σετ κι έκαναν μία τρομερή ανατροπή στο τέταρτο σετ (απ’ το 19-22), για να πάρουν την πρώτη νίκη, έχοντας ως μεγάλο «όπλο» το σερβίς (12-4 οι άσσοι).

Η έτερη ημιτελική σειρά ανάμεσα στον Μίλωνα και τον ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει το βράδυ του Σαββάτου (14/3, 20:30) στο κλειστό «Κροίσος Πέρσης».

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε εντυπωσιακά στο πρώτο σετ με τον πόντο του Γιάντσουκ και τα δύο λάθη στην επίθεση του Ολυμπιακού από τους Σέντλατσεκ και Πέριν. Ο Γιάντσουκ συνέχισε να εκτελεί εξαιρετικά κι από το σερβίς (άσσος για το 7-2), μεγαλώνοντας διαρκώς τη διαφορά υπέρ των «πράσινων», που άρχισε να παίρνει σταθερά πόντους κι από τον Νίλσεν, αλλά και τον Γκάσμαν από το σερβίς. Ο Ολυμπιακός (που είχε πολλά χαμένα σερβίς) μείωσε από το 11-5 σε 13-9, όμως ο Παναθηναϊκός είχε βρει ρυθμό στην επίθεσή του και με τον Νίλσεν σε τρομερή κατάσταση, πήγε το σκορ στο 24-15 κι έκλεισε το σετ με 25-16 χάρις σε επίθεση του Πρωτοψάλτη.

Στο δεύτερο σετ η εικόνα ήταν πολύ διαφορετική. Μολονότι ο Παναθηναϊκός έχτισε ξανά από νωρίς μία διαφορά με 9-5, χάρις στις επιθέσεις του Γκάσμαν και του Πρωτοψάλτη, ο Ολυμπιακός «επέστρεψε» και μάλιστα πήρε και το προβάδισμα με 11-12 παίρνοντας πόντους απ’ το μπλοκ του (Σέντλατσεκ), αλλά και τα λάθη της «πράσινης» επίθεσης. Η πίεση που άρχισαν να ασκούν οι Πειραιώτες στο σερβίς τους έφερε μπροστά με 13-15 και με 15-19, με τον Σέντλατσεκ να γίνεται πολύ επιδραστικός στην επίθεση και να «χτυπάει» πάνω απ’ το μπλοκ των «πράσινων». Η επίθεση του Ατανασίεβιτς, το λάθος σερβίς του Γκάσμαν και ο άσσος του Πιτακουδη έφεραν τον Ολυμπιακό στο 20-24, με το σετ να κλείνει στο 21-25 από το λάθος σερβίς του Λούκα Σπίριτο.

Το τρίτο σετ ξεκίνησε με πολλά λάθη στο σερβίς κι απ’ τις δύο ομάδες, μέχρι την στιγμή τα δύο σερί μπλοκ του Γκάσμαν έδωσαν στον Παναθηναϊκό «αέρα» τριών πόντων (6-3). Ακολούθως πάτησε… γκάζι στην επίθεσή ο Νίλσεν, με τους «πράσινους» να πηγαίνουν στο 11-6 και λίγο αργότερα στο 17-12 με καθοριστικούς πόντους απ’ τον Ανδρεόπουλο και τον Νίλσεν. Οι Πειραιώτες προσπάθησαν να επιστρέψουν στο σετ και μείωσαν σε 20-17 με το λάθος του Πρωτοψάλτη, όμως ο Νίλσεν συνέχισε να… χτυπάει από παντού, οδηγώντας τον Παναθηναϊκό στο 25-20 και στο 2-1.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε στο τέταρτο σετ με 2-0, όμως δύο μπλοκ του Τζούριτς έφεραν μπροστά τους Πειραιώτες με 2-3. Ο Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος συνέχισε να προσφέρει κι άλλους πόντους στους «πράσινους», με τις δύο ομάδες να ακροβατούν για ώρα σε μία πολύ ισορροπημένη κατάσταση, χωρίς να ξεφεύγει κάποια απ’ τις δύο στο σκορ. Δύο σερί πόντοι του Παναθηναϊκού από την επίθεση του Νίλσεν και την άουτ επίθεση του Σέντλατσεκ τους έφερε στο 14-12. Ο Ολυμπιακός ανέκτησε σημαντικότατο προβάδισμα τεσσάρων πόντων με δύο μπλοκ του Σέντλατσεκ και δύο άσσους του Χασμπάλα (19-22). Τα σερβίς του Γκάσμαν κι ο Νίλσεν έφεραν τον Παναθηναϊκό στο 23-23 και στο προβάδισμα με 25-24, με τον Ατανασίεβιτς να «σβήνει» το πρώτο «πράσινο» match ball. Ο άσσος του Κασαμπαλή έφερε το δεύτερο match ball στον Παναθηναϊκό, με τον Ανδρεόπουλο να «σφραγίζει» απ’ την επίθεση το 28-26 και το 3-1 στα σετ για τους «πράσινους».

Τα σετ: 25-16, 21-25, 25-20 28-26

Διαιτητές: Βασιλειάδης, Βουδούρης

Παναθηναϊκός Α.Ο. (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Γκάσμαν 13 (5/10 επ., 5 άσσοι, 3 μπλοκ), Γιάντσουκ 8 (4/11 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ, 50% υπ. – 30% άριστες), Νίλσεν 23 (20/31 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Βουλκίδης 8 (6/6 επ., 2 άσοι), Σπίριτο, Πρωτοψάλτης 6 (6/14 επ., 83% υπ. – 17% άριστες) / Χανδρινός (λ, 59% υπ. – 29% άριστες), Κασαμπαλής 1 (1 άσσος), Ανδρεόπουλος 9 (8/12 επ., 1 μπλοκ, 77% υπ. – 46% άριστες).

Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ (Αντώνης Βουρδέρης): Πιτακούδης 4 (3/4 επ., 1 άσσος), Σέντλατσεκ 11 (8/24 επ., 3 μπλοκ, 25% υπ. – 10% άριστες), Πέριν 9 (9/15 επ., 24% υπ. – 14% άριστες), Ατανασίγιεβιτς 14 (14/27 επ.), Καβάνα 3 (2/3 επ., 1 άσσος), Τζούριτς 10 (6/7 επ., 4 μπλοκ) / Τζιάβρας (λ, 57% υπ. – 22% άριστες), Χασμπάλα 2 (2 άσσοι), Δαλακούρας 1 (1/2 επ., 43% υπ. – 14% άριστες), Λινάρδος.