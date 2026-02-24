Η ελληνική υδατοσφαίριση βρέθηκε στο επίκεντρο της Ετήσιας Εκδήλωσης Τιμητικών Βραβεύσεων της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (24/2) στο Μέγαρο Μουσικής, με αφορμή τις μεγάλες διεθνείς επιτυχίες του 2025.

Βραβεύτηκαν η Εθνική Γυναικών για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης, καθώς και η Εθνική Ανδρών για το χάλκινο μετάλλιο στην ίδια διοργάνωση. Τιμητικές διακρίσεις απονεμήθηκαν επίσης στα ανερχόμενα ταλέντα της ελληνικής κολύμβησης, Φίλιππο Ανδρεαδάκη, Κωνσταντίνο Χουρδάκη, Απόστολο Σίσκο και Άρτεμις Βασιλάκη.

