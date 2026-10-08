Μία κορυφαία ευρωπαϊκή διάκριση για την Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας (Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ.) της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής καθώς επελέγη μεταξύ βραβευθέντων του European Fair Play Movement (EFPM) για το 2026.

Η συγκεκριμένη Επιτροπή ολοκλήρωσε την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων για τα European Fair Play Movement Awards με τη φετινή διαδικασία να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα απαιτητική, λόγω του μεγάλου αριθμού και της υψηλής ποιότητας των υποψηφιοτήτων.

Όπως επισημαίνει το EFPM, οι υποψηφιότητες ανέδειξαν σημαντικές δράσεις και πρωτοβουλίες που προάγουν τις αξίες του ευ αγωνίζεσθαι, της ακεραιότητας, του σεβασμού και της αλληλεγγύης.

Στην κατηγορία European Fair Play Plaque of Merit and Diploma 2026, που είναι υπό την αιγίδα των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών, βραβεύεται η Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

Η βράβευση σημαντική επιβράβευση της προσπάθειας της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. να ενισχύει έμπρακτα τις αρχές της δεοντολογίας, της διαφάνειας, της ακεραιότητας και του σεβασμού στον αθλητισμό, αλλά και αναγνώρισης του έργου της, καθώς τα τελευταία τρία χρόνια, έχει εκδικάσει περισσότερες από 100 υποθέσεις.

Ο Πρόεδρος της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. Γιάννης Κάπος αναφερόμενος στη βράβευση τόνισε: «Η απονομή της ανώτατης διάκρισης από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fair Play στην Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ., με αφορμή τη συμπλήρωση 70 ετών συνεχούς λειτουργίας της ως Επιτροπής της Ε.Ο.Ε., αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της πολυσχιδούς προσφοράς της, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Η Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ., ως βασικός θεματοφύλακας του φιλάθλου πνεύματος —του συνόλου, δηλαδή, των αρχών και των παραδόσεων του ελληνικού αξιοκεντρικού αθλητισμού— επιτελεί τον ρόλο της με σεμνότητα, διακριτικότητα και συνέπεια. Το έργο της δεν περιορίζεται στον έλεγχο όσων παραβιάζουν, με οποιονδήποτε τρόπο, την αθλητική ακεραιότητα, αλλά περιλαμβάνει και την ενεργό συμμετοχή της στις οργανωμένες προσπάθειες του Ολυμπιακού Κινήματος, εντός και εκτός συνόρων, για τη διασφάλιση και την προαγωγή του ασφαλούς αθλητισμού.

Όλα αυτά κατέστησαν δυνατά χάρη στην άριστη συνεργασία όλων των συναδέλφων μου στην Επιτροπή και στην πολύτιμη συμβολή των εργαζομένων της Ε.Ο.Ε. Με τη συνδρομή τους ολοκληρώθηκε ο χειρισμός περισσότερων από 100 υποθέσεων κατά την τελευταία τριετία και διοργανώθηκε πλήθος εκπαιδευτικών δράσεων.

Η τιμητική αυτή διάκριση αποτελεί επιστέγασμα της άοκνης προσπάθειας όλων, καθώς και αναγνώριση του εθελοντικού έργου των μελών της Επιτροπής. Σε όλους τους αξίζει ένα μεγάλο «συγχαρητήρια»!

Η απονομή των βραβεύσεων θα γίνει στο 31ο Συνέδριο European Fair Play που θα διεξαχθεί στο Παρίσι στις 3-4 Δεκεμβρίου 2026.