Το Εουζέμπιο, μια μικρή πόλη στην ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή της Φορταλέζα (πολιτεία Σεάρα, ανατολική Βραζιλία), μοιράζεται το ίδιο όνομα με τον θρυλικό Πορτογάλο αστέρα της Μπενφίκα. Ωστόσο, τα όσα εκτυλίχτηκαν εκεί πρόσφατα δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με το «ευ αγωνίζεσθαι» που πρέσβευε ο σπουδαίος Εουσέμπιο, αλλά μάλλον θα έκαναν τα κόκαλά του να τρίζουν.

Σκηνικό της ντροπής αποτέλεσε η πρεμιέρα του τοπικού Δημοτικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου σάλας (futsal) γυναικών, στην αναμέτρηση μεταξύ της As Resenhas και της Projeto RDJ Esport Feminino.

Η άγρια επίθεση την ώρα του αγώνα

Όλα ξεκίνησαν στα πρώτα λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου, με τις φιλοξενούμενες (RDJ) να προηγούνται με 0-1. Μια αθλήτρια της RDJ επιχείρησε να βγει γρήγορα στην αντεπίθεση, όμως ανακόπηκε βίαια με ένα ιδιαίτερα σκληρό τάκλιν.

Η μικρόσωμη παίκτρια της γηπεδούχου ομάδας δεν έμεινε απλώς στο αντιαθλητικό φάουλ. Σε κατάσταση απόλυτου εκτροχιασμού, άρχισε να κλωτσάει ανελέητα στο κεφάλι την πεσμένη στον αγωνιστικό χώρο αντίπαλό της. Η βία δεν σταμάτησε εκεί, καθώς όταν μια άλλη παίκτρια της RDJ έσπευσε να προστατεύσει τη συμπαίκτριά της, δέχτηκε γροθιές από τη μαινόμενη αθλήτρια, προτού τελικά επέμβουν οι προπονητές για να την ακινητοποιήσουν.

Διακοπή και «βαριές καμπάνες»

Μετά τα πρωτοφανή αυτά επεισόδια, οι διαιτητές προχώρησαν στην οριστική διακοπή του αγώνα. Οι δύο αθλήτριες που έπεσαν θύματα της άγριας επίθεσης διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, όπου ευτυχώς διαπιστώθηκε πως δεν διατρέχουν κάποιο σοβαρό κίνδυνο και έλαβαν εξιτήριο.

Η Λίγκα του Εουζέμπιο κινήθηκε με αστραπιαία αντανακλαστικά απέναντι στο σοκαριστικό συμβάν. Στην παίκτρια που πρωταγωνίστησε στον ξυλοδαρμό επιβλήθηκε ποινή αποκλεισμού 5 ετών από κάθε αθλητική δραστηριότητα, ενώ αποφασίστηκε και η αποβολή της ομάδας As Resenhas από το τρέχον πρωτάθλημα.

Στα χέρια της Δικαιοσύνης

Παρά την παραδειγματική αθλητική τιμωρία, τα πραγματικά προβλήματα για την αθλήτρια της As Resenhas μόλις άρχισαν. Οι τοπικές αστυνομικές αρχές ερευνούν το περιστατικό ως ποινικό αδίκημα (πρόκληση σωματικής βλάβης από πρόθεση), κάτι που τη φέρνει αντιμέτωπη ακόμη και με τον κίνδυνο φυλάκισης.

Τη σοβαρότητα της κατάστασης υπογραμμίζει και η επίσημη παρέμβαση της Εισαγγελίας της πολιτείας Σεαρά (MPCE), η οποία εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση: «Οι πράξεις βίας, οι οποίες κορυφώθηκαν με σωματικές επιθέσεις εναντίον δύο αθλητριών μέσα στο γήπεδο, προσβάλλουν τις αρχές του αθλητισμού και της σωματικής ακεραιότητας των αγωνιζομένων, απαιτώντας μια αυστηρή απάντηση από τους φορείς που είναι υπεύθυνοι για την προστασία της έννομης τάξης και της ασφάλειας στις αθλητικές εκδηλώσεις. Η Εισαγγελία διερευνά τις συνθήκες της επίθεσης και την ενδεχόμενη ποινική ευθύνη της παίκτριας, υιοθετώντας τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλιστεί η απόδοση δικαιοσύνης».