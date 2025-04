Η Βρετανίδα αθλήτρια του τένις Fran Jones χρειάστηκε να φύγει από το γήπεδο με αναπηρικό καροτσάκι, αφού κατέρρευσε στο τελευταίο σετ του αγώνα της στην Κολομβία το βράδυ της Τρίτης (1/3).

Το νούμερο 5 της Βρετανίας αντιμετώπιζε την Αργεντίνα Julia Riera στον πρώτο γύρο του Colsanitas Cup όταν πήγε να σερβίρει στο τρίτο σετ με 5-3. Δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την κίνηση του σερβίς της πριν καταρρεύσει στο έδαφος καθώς κρατούσε το κεφάλι της.

Δείτε τη στιγμή που η Fran Jones καταρρέει στο γήπεδο τένις:

Fran Jones collapsed on court in Bogota and had to retire. Really scary to see, my prayers are with her 🙏 pic.twitter.com/P5ktrDf4Ep

— Owen (@kostekcanu) April 2, 2025