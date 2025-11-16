Με νίκη 13-8 επί του -τυπικά γηπεδούχου- Εθνικού στον Πειραιά για την 8η αγωνιστική, ο Ολυμπιακός συνέχισε το εντυπωσιακό αήττητο σερί του στη Waterpolo League Γυναικών.

Το ματς ήταν ντέρμπι στη μεγαλύτερη διάρκειά του, με τις «ερυθρόλευκες», που αγωνίστηκαν χωρίς την Άντριους, τη Σάντα και την Ελληνιάδη, να παίρνουν προβάδισμα 4-3 στο ημίχρονο, χάρη σε γκολ της Σιούτη στα τελευταία δευτερόλεπτα του δεύτερου οκταλέπτου, και να ξεφεύγουν 7-4 στα μέσα της τρίτης περιόδου.

Η ομάδα του Ορέστη Σαλάχα, που παρατάχθηκε χωρίς τη Ράνεϊ, κατάφερε να μειώσει στο γκολ (7-6 και 8-7), χάρη στις Κοντογιάννη και Κανετίδου, αλλά στο τέλος οι τυπικά φιλοξενούμενες είχαν περισσότερες δυνάμεις και, όχι απλά κράτησαν το προβάδισμα, αλλά διεύρυναν τη διαφορά.

Οι Τριχά και Πλευρίτου είχαν από τρία γκολ για τον Ολυμπιακό, ενώ η Κοντογιάννη σημείωσε τέσσερα για τον Εθνικό, ο οποίος γνώρισε τη δεύτερη διαδοχική ήττα του (κι ενώ ακολουθεί ματς με την πρωταθλήτρια Βουλιαγμένη, την ερχόμενη Τετάρτη 19/11 στο Λαιμό).

Στα άλλα σημερινά παιχνίδια, η Γλυφάδα επιβλήθηκε 16-3 της Ηλιούπολης και ο Πανιώνιος, αν και δυσκολεύτηκε στην αρχή, πέρασε τελικά από την Πάτρα, νικώντας 15-8 τη ΝΕΠ.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής:

Άλιμος-Ρέθυμνο 20-11

Γλυφάδα-Ηλιούπολη 16-3

ΝΕ Πατρών-Πανιώνιος 8-15

Εθνικός-Ολυμπιακός 8-13

ΠΑΟΚ-ΝΟ Πατρών 3/12

Χανιά-Βουλιαγμένη 3/12

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 8 αγώνες):

ΤΕΡΜ. Β.

Ολυμπιακός 164-61 24

Βουλιαγμένη 128-59 18 -7αγ.

Εθνικός 137-75 18

Πανιώνιος 102-77 18

Αλιμος 102-97 16

Γλυφάδα 98-92 13

ΠΑΟΚ 107-108 9 -7αγ.

Χανιά 66-92 9 -7αγ.

ΝΕ Πατρών 67-105 6

Ηλιούπολη 66-122 3

ΝΟ Πατρών 57-134 3 -7αγ.

Ρέθυμνο 75-139 0

Επιμέλεια: Χρυσοβαλάντης Ανδρουλάκης