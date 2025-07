Μια ακόμη σπουδαία εμφάνιση πρόσθεσε στο ενεργητικό της η Μαρία Σάκκαρη καθώς νίκησε με 2-0 σετ την Έμα Ναβάρο (No.11) και πήρε το εισιτήριο για την οκτάδα της Ουάσινγκτον (WTA 500)!

Ολοένα και καλύτερη η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (Νο.90), λύγισε την 24χρονη Αμερικανίδα με 7-5, 7-6(1) και θα περιμένει στα προημιτελικά τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στη Ναόμι Οσάκα και την Έμα Ραντουκάνου. Το ματς αυτό, μάλιστα, θα πραγματοποιηθεί στις 25 Ιουλίου τη μέρα δηλαδή που η Σάκκαρη θα γίνει 30 ετών.

